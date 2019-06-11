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Средиземноморские каникулы с Радио JAZZ 89.1 FM

11.06.2019


Средиземноморские каникулы с Радио JAZZ 89.1 FM
В разгар лета Радио JAZZ 89.1 FM мечтает о дальних путешествиях и дарит слушателям возможность провести незабываемый отрезок времени года в компании с хорошей музыкой, морем и солнцем. С 19 по 29 июня на берегу Средиземного моря в Анталии будет зажигать своими ритмами Akra Jazz Festival.

Поклонников джаза ждет встреча с обладательницей самого романтического голоса Испании Моникой Молиной. Также гости проведут незабываемую «гаванскую» ночь в компании с Роберто Фонсекой, насладятся искусством импровизации Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра, услышат один из лучших джазовых голосов мира Dee Dee Bridgewater и многих других исполнителей.

Что? Где? Когда? Для того, чтобы принять участие в розыгрыше нужно с 10 по 20 июня разместить свои фотографии с вашего отдыха на море с хэштегом #ХочуНаAkraJazzFestival2019 в одной из социальных сетей (Вконтакте, Facebook, Instagram и Одноклассники). Победители конкурса получат проживание в двухместном номере в роскошном Akra Hotel, лучшие билеты на Akra Jazz Festival и, конечно, волшебные эмоции от прекрасной музыки в сочетании с волнующим морским бризом.

Проведите незабываемые средиземноморские каникулы вместе с Радио JAZZ 89.1 FM! Подробнее об условиях проведения конкурса и призах можно узнать на сайте www.radiojazzfm.ru

Александр Готадзе


страна
Турция
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