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Умер Д-р Джон

07.06.2019


Умер Д-р Джон
6 июня 2019 года сердечный приступ привел к смерти одного из самых необычных американских музыкантов Д-ра Джона (Dr. John). Ему шел 78-й год. Д-р Джон (его настоящее имя Малкольм Джон Ребеннек-младший) родился в Новом Орлеане 20 ноября 1941 года. Начинал он как гитарист и пианист, но после повреждения руки стал исключительно пианистом. Д-р Джон был «своим» для многих. Он сказал свое веское слово в джазе, был мастером психоделического рока, что принесло ему место в Зале славы рок-н-ролла, был блюзменом – и все это одновременно. Эклектично? Быть может. Но все, что делал Д-р Джон, отмечено печатью наивысшего качества, порукой чему служат шесть премий Грэмми. Джазмен, блюзмен, рокер – обо все этом применительно к Д-ру Джону можно сказать иначе: он был новоорлеанцем и играл новоорлеанскую музыку. В ней, как в знаменитом местном супе гумбо, есть место всем этим ингредиентам, приобретающим в самом необычном городе Америки особый, новоорлеанский окрас.

Д-р Джон был, пожалуй, самым выдающимся представителем музыки Нового Орлеана наших дней. Таковым он и останется в памяти многочисленных почитателей. Rest In Peace, Dr.John…

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
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