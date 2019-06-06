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7-кратный лауреат Grammy Пол Вертико включил Романа Мирошниченко в список величайших гитаристо

06.06.2019


7-кратный лауреат Grammy Пол Вертико включил Романа Мирошниченко в список величайших гитаристо
В конце мая 2019 года проект "ALL STARS" потряс тысячи зрителей в ходе серии концертов в России, среди которых – выступление в инновационном центре Сколково в рамках крупнейшего в стране форума Startup Village, а также на одном из крупнейших гитарных фестивалей Европы «Мир Гитары» в Калуге.

Коллектив «ALL STARS» объединяют: один из самых универсальных и музыкальных барабанщиков планеты, 7-кратный лауреат Grammy Пол Вертико, признанный во всем мире виртуозный бас-гитарист Доминик Ди Пьяцца и один из самых титулованных современных фьюжн-гитаристов, 4-х кратный лауреат американской премии The Independent Music Awards Роман Мирошниченко. Кроме того, в группе принимает участие известный венгерский клавишник Янош Наги.

Пол Вертико: - Ух ты, какая группа! Я имел удовольствие играть с некоторыми из величайших гитаристов мира и теперь я могу добавить Роман Мирошниченко в этот список. У Романа есть все: интенсивная страсть, прекрасное чувство Грува, отличная музыкальность и удивительная техника. Доминик Ди Пьяцца и я играли вместе несколько раз, и он не только невероятный басист, но и по-настоящему высокодуховная музыкальная личность. Это был также мой первый опыт игры с клавишником Яношем Надем, и он тоже звучал абсолютно красиво. Не могу дождаться, когда мы все снова будем играть вместе!»

Роман Мирошниченко: - для меня было большой честью выступать вместе на сцене с такими великими музыкантами! Пол Вертико - один из легендарных барабанщиков, который повлиял на всех выдающихся барабанщиков мира!»

В планах музыкантов - дальнейшее творческое сотрудничество, запись студийного альбома и гастроли.


страна
Венгрия, Россия, США
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