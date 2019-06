Музыка Пьяццолы от итальянского дуэта в России

Классика танго в джазовых аранжировках. Музыка великого аргентинца Астора Пьяццолы в версиях блистательного дуэта итальянских виртуозов, бандонеониста Gianni Iorio и пианиста Pasquale Stafano! С 11 по 15 июня, при поддержке VR Jazz Agency их гастроли пройдут в России!11.06.2019 Вологда - Филармония12.06.2019 Ярославль - Филармония13.06.2019 Москва - Клуб Алексея Козлова(Билеты https://kozlovclub.ru/event/gianni-iorio-pasquale-stafano-italy-astor-piazzolla-tango-jazz/ 14.06.2019 Калуга - Филармония15.06.2019 Екатеринбург - Ever JazzGianni Iorio (Джанни Иорио) родился в Фодже, где окончил Консерваторию им. У.Джордано по классу фортепиано. Лауреат целого ряда международных фортепианных конкурсов и конкурсов камерной музыки. Как пианист и бандонеонист выступал во многих театрах и концертных залах Европы, принимал участие в фестивалях в Риме, Венеции, Генуе, Турине, Палермо, Удине, Милане, Мюнхене, Братиславе, Вене, Париже, Загребе и др.В 1999 совместно с П.Стефано организовал ансамбль «Nuevo tango», с которым записал четыре CD. В 2009 году Джанни Иорио был назван одним из трех величайших бандонеонистов планеты по мнению журнала «Cuaderno de jazz». Джанни Иорио – руководитель и первый бандонеонист оркестра «Alfredo Marcucci».Pasquale Stafano (Паскале Стафано) - пианист, композитор и аранжировщик окончил Консерваторию имени У. Джордано в Фодже как пианист в 1994 году и джазовый музыкант в 2000 году. Также получил степень по экономике и маркетингу в Университете Фоджи в 2004-м. Совершенствовался у М.Гросси, М.Тамбурини и у преподавателя Колумбийской джазовой школы в Чикаго Б.Маккуна. Был удостоен первых премий на национальных и международных конкурсах современной, камерной и джазовой музыки. Сотрудничает с лучшими современными джазовыми музыкантами, среди которых Х. Джиротто, Г. Мирабасси, Ф. Боссо, В. Анастасио, М. Ионата, Р. Оттавиано, М. Раббиа, К.Ли, А.Шин, а также с такими известными итальянскими актерами, как М. Пласидо и Дж. Альбертацци. Выступал с оркестром Magna Grecia, Оркестром У. Джордано и туринским оркестром Tipica Alfredo Marcucci. Имеет множество записей, высоко оцененных такими международными периодическими изданиями, как Suonare News, Musica Jazz, Jazzit, All about Jazz, La Repubblica, Jazz Collective, Jazz Convention, Jazzitalia, Toutango, London Jazz, Oasi Walk, Jazz Rhythm, Cuadernos de Jazz, Nestor Minsk. Его сочинение “El compadrito” вошло в компакт-диск “Pugliasounds 2012” вместе с лучшими джазовыми произведениями апулийских композиторов.