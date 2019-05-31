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В Минске вновь пройдет джазовый open air

31.05.2019


В Минске вновь пройдет джазовый open air
Пресс-служба Банка БелВЭБ, главного спонсора ставших уже традиционными джазовых вечеров у минской Ратуши, которые официально называются «Джазовые вечера с Банком БелВЭБ», распространила информацию о том, кто из иностранных музыкантов выступит на уже седьмом по счету полюбившимся минчанам open air фестивале. Концерты пройдут в этом году 22 июня, 29 июня и 6 июля. Пресс-релиз от Банка БелВЭБ выглядит так:

«22 июня
Tutu Puoane Belgian Quartet (Бельгия)
Исполнительница из ЮАР Туту Пуоун, обладательница Южноафриканской музыкальной премии за лучший традиционный джазовый альбом 2011 года, хорошо известна европейским поклонникам джаза. Уже много лет она живет и работает в Бельгии и успешно гастролирует по странам Европы. В Минске вместе со своим квартетом Туту откроет сезон джазовых вечеров и задаст настроение всему фестивалю.
Nicola Conte (Италия)
Никола Конте получил классическое музыкальное образование, но нашел себя в стиле «кислотный джаз». Эта музыка в интерпретации Николы представляет собой синтез босса-новы, саундтреков из итальянских фильмов 60-х и традиционной индийской музыки.

29 июня
Magnus Lindgren (Швеция)
Талантливый композитор и аранжировщик, саксофонист Магнус Линдгрен все время расширяет свои музыкальные рамки. Он с одинаковым воодушевлением сотрудничает как с выдающимися музыкантами, так и с небольшими джазовыми коллективами, смешивает джаз и классику, экспериментирует со шведским фольклором, бразильской самбой и традиционной африканской музыкой.
Mezzoforte (Исландия)
Поклонники шутят, что парни из холодной Исландии согреваются, играя самый горячий джаз и фанк-фьюжн. Уже одно то, что Mezzoforte являются одним из старейших европейских джазовых коллективов и с момента своего создания в 1977 году выпустили 14 альбомов и 6 сборников, – достойный повод посмотреть на живых классиков в Минске.

6 июля
Joey DeFrancesco (США)
Джои ДеФранческо – американский музыкант в четвертом поколении, виртуозный джазовый органист и вокалист, дважды номинант на премию Грэмми. Он начал учиться играть на клавишных в 4 года, а в 16 уже подписал эксклюзивный контракт со звукозаписывающей студией Columbia Records. Критики и читатели журнала Down Beat ежегодно выбирают его лучшим джазовым органистом – с 2003 года!
The Baylor Project (США)
Чувственный, мелодичный, аутентичный американский семейный джазовый дуэт. Первый же альбом Маркуса и Жан Бэйлор был номинирован сразу на две премии Грэмми: Лучшее традиционное исполнение R&B и Лучший джазовый вокальный альбом. В исполнении дуэта минчане услышат искренний и душевный джаз с отчетливым привкусом госпела, блюза и соула.

Все концерты будут проходить с 20:30 до 23:00, вход свободный.»

Надо сказать, программа этого года выглядит действительно интересной и разнообразной. В ней присутствует по крайней мере один джазмен чрезвычайно высокого уровня – органист Джои ДеФранческо, один из лучших в мировом джазе. Джои регулярно входит в топ-группу джазовых органистов по оценке Ассоциации американских джазовых журналистов. Вот и в 2019-м он стал номинантом на премию Ассоциации в категории «органист года». Любопытно будет послушать живьем и супружеский дуэт The Baylor Project, чей дебютный альбом The Journey получил сразу две номинации на Грэмми. Ну, и с географией в программе полный порядок: Бельгия, ЮАР, Италия, Швеция, Исландия… А ведь, кроме того, уверен, выступят у Ратуши и отечественные джазмены. Если кто-то хочет более основательно подготовиться к походу к Ратуше, он может заглянуть на наш сайт, где есть рецензии и на тот самый The Journey, и обзор одного из альбомов Николы Конте, и информация о ДеФранческо и Линдгрене.

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Беларусь
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