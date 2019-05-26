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авторыЛеонид АУСКЕРН
странаСША
JazzWeek: снайпер Страйкер
26.05.2019
Да, гитарист и композитор Дэйв Страйкер – настоящий снайпер! Завершая свою трилогию альбомов Eight Track с джазовыми версиями хитов своей молодости, он безошибочно выцеливает ностальгические чувства американских поклонников джаза: по данным на 27 мая заключительный альбом трилогии, как и его предшественники в свое время, поднялся на высшую ступень в чартах JazzWeek – барометре популярности джазовых альбомов у американских радиослушателей. При этом какова динамика! Eight Track III впервые появился в чартах только в этом месяце: на 6 мая он занял 120-е место, через неделю он двадцать первый, через две – уже четвертый, и вот на 27 мая он уже первый! Удивительная меткость и удивительная скорость! А вообще первая десятка выглядит очень интересной. Сохранили в ней свои места лидеры прошлых месяцев – и Кэтрин Расселл, и Херлин Райли, видим мы здесь и много громких имен: сразу два Марсалиса, Том Харелл, Джошуа Редмэн… Словом, есть кого слушать. Ну, а среди лейблов больше всего причин для радости у марсалисовского Blue Engine и клубного лейбла Smoke Sessions: сразу по две позиции в первой десятке, которая теперь выглядит так:
Dave Stryker Eight Track III (Strikezone)
Wynton Marsalis Bolden (Original Soundtrack) (Blue Engine)
Eric Reed Everybody Gets the Blues (Smoke Sessions)
Herlin Riley Perpetual Optimism (Mack Avenue)
Steve Davis Correlations (Smoke Sessions)
Joshua Redman Come What May (Nonesuch)
Betty Carter The Music Never Stops (Blue Engine)
Tom Harrell Infinity (High Note)
Catherine Russell Alone Together (Dot Time)
Branford Marsalis Orchestra The Secret Between the Shadow and the Soul (OKEH)
Леонид АУСКЕРН
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