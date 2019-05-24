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Банкер фест 2019

24.05.2019


Банкер фест 2019
В апреле 2015 года скоропостижно скончался еще совсем молодым минский музыкант и поэт Вова Банкер (Владимир Банько). Он был весьма заметной фигурой в белорусском авангарде и о нем не забывают. Свидетельством тому является ставший ежегодным концерт-фестиваль его памяти, Банкер фест. В 2019 году он пройдет 22 июня в 18-00 на знакомой всем представителям минского андеграунда площадке Музея-мастерской З.И.Азгура (Минск, ул. Азгура, 8). К участию в Банкер фест 2019 готовятся: Сергей Пукст, Илья Син, Алесь Цурко, Kritchev vs. Ban, Evgeni Rogozin, vlad buben.


страна
Беларусь
музыкальный стиль
авангард
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