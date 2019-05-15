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Лауреаты Грэмми дадут мастер-классы на Black Sea Jazz Weekend в Одессе

15.05.2019


Лауреаты Грэмми дадут мастер-классы на Black Sea Jazz Weekend в Одессе
Международный фестиваль Black Sea Jazz Weekend пройдет с 24 по 26 мая на берегу Черного моря. Три дня в самом центре Одессы в летнем театре "Морвокзал" звёздные гости из Америки продемонстрируют, как должен звучать настоящий джаз. Ведь они - музыканты с мировым именем, обладатели премии «Grammy» и профессора Berklee College Of Music: Gabrielle Goodman, Maxim Lubarsky, Oscar Stangaro и Yoron Israel. Но и это еще не все сюрпризы.

Именитые музыканты проведут мастер-классы, на которых поделятся опытом и своими авторскими техниками. Более того, среди участников мастер-классов проводится онлайн-конкурс. Лучшие из них получат возможность выступить на одной сцене со звёздами джаза на Гала-концерте. А победитель конкурса получит главный приз - полную стипендию в онлайн-класс знаменитого Berklee College Of Music.

Людмила Мазур


авторы
Людмила МАЗУР
страна
Украина
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