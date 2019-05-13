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Blurt на XXIII Международном фестивале Сергея Курёхина (SKIF)

13.05.2019


Blurt на XXIII Международном фестивале Сергея Курёхина (SKIF)
Впервые в России: 17 мая на Новой сцене Александрийского театра выступит британский культовый артист, поэт, музыкант и кукловод Тед Милтон и его группа BLURT. Выступление группы Blurt проходит в рамках Года музыки Великобритании и России 2019, который проводится Отделом культуры и образования Посольства Великобритании в Москве при поддержке Британского Совета.

Группа примет участие в ежегодном XXIII Международном фестивале SKIF, в программе которого заявлены такие артисты, как: Claudio Simonetti’s GOBLIN (Италия), Thomas Azier (Нидерланды), CEEYS (Германия), White Wine (Германия), Lau Nau (Финляндия), Егор Забелов (Беларусь), Timid Kooky (Литва), Seven Knives (Санкт-Петербург), Marzahn (Москва), Low Kick Collective (Санкт-Петербург), Глава II (Санкт-Петербург).

Blurt – это исключительное явление в британской музыке. Blurt собрались в 1979г, стали одной из первых групп лейбла Factory Records, выступали бок-о-бок с Joy Division и A Certain Ratio. Остаются в строю вот уже сорок лет. Лидер коллектива Тед Милтон является настоящей живой легендой, его выступления и сегодня заряжены сильнее, чем у многих исполнителей на полвека его моложе.

Британский арт-рок, немецкий андеграунд, голландский синти-поп, финский эксперимент и многое другое – SKIF ежегодно открывает для российской публики новые имена в современной прогрессивной музыке разных стран, из года в год остается одним из самых интересных музыкальных событий Петербурга.


страна
Великобритания, Россия
музыкальный стиль
авангард
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