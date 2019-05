рубрики интервью статьи обзоры книги портреты релизы премии концерты территории фестивали фирмы юмор стили блюз джаз этно

метки

печать

сохранить как pdf

Крупнейший фестиваль «Мир Гитары» пройдет в 22-й раз



С 27 по 31 мая в Калуге пройдет XXII международный музыкальный фестиваль «Мир Гитары». Традиционно, один из крупнейших гитарных форумов мира, в течение пяти дней представит самые разные музыкальные жанры, объединив на сцене выдающихся музыкантов из 14 стран мира. На открытии фестиваля выступит звездный дуэт – джазовый пианист, Народный артист РФ Даниил Крамер и 4-кратный лауреат премии The Independent Music Awards, гитарист-виртуоз Роман Мирошниченко.



Впервые за историю фестиваля один из дней пройдет под открытым небом. 29 мая концертной площадкой станут Гостиные ряды, где известный самарский бизнесмен Владимир Аветисян и его группа D'Black Russia представят концертную программу «Антология блюза».



30 мая на фестивале будет представлен международный проект All Stars, с участием одного из самых универсальных и музыкальных барабанщиков планеты Пола Вертико, признанного во всем мире виртуозного бас-гитариста Доминика Ди Пьяццы и самого титулованного отечественного гитариста Романа Мирошниченко. В этот же вечер выступит со своим трио всемирно известный бас-гитарист, экс-участник групп Whitesnake и Thin Lizzy Марко Мендоза.



Также среди участников фестиваля гитарист Луло Рейнхардт – племянник великого французского джазового гитариста-виртуоза, Джанго Рейнхарта, испанская группа Vargas Blues Band, в которой солирует Джон Байрон Джаггер – племянник знаменитого участника британской группы The Rolling Stones Мика Джаггера, фламенко-гитарист из Австрии Флако Де Нерья, победитель проекта канала «Россия К» – «Квартет 4х4» Тим Дорофеев и его группа, симфонический оркестр «Русская Филармония», академический большой концертный оркестр им. Ю. Cилантьева радио «Орфей», московский камерный оркестр Musica Viva, калужский молодежный симфонический оркестр им. С.Т. Рихтера, талантливые музыканты из Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Великобритании, Венгрии, Молдовы и Российской Федерации. Один из дней фестиваля будет посвящен Ивану Смирнову – известному российскому гитаристу, который скончался в конце прошлого года.



«Мир гитары» - уникальное явление в культурной жизни России и один из крупнейших гитарных фестивалей в мире. В 2018 году фестиваль включен в Национальный календарь событий РФ. За 21 год «Мир гитары» представил российским поклонникам гитарной музыки широкую палитру ярких имен культовых российских и зарубежных исполнителей: Пако Де Лусия, Стив Вай, Джон Маклафлин, Эл Ди Меола, Ларри Кориэлл и многие другие. Фестиваль проходит при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств.



Официальный сайт фестиваля: пройдет XXII международный музыкальный фестиваль «Мир Гитары». Традиционно, один из крупнейших гитарных форумов мира, в течение пяти дней представит самые разные музыкальные жанры, объединив на сцене выдающихся музыкантов из 14 стран мира. На открытии фестиваля выступит звездный дуэт – джазовый пианист, Народный артист РФ Даниил Крамер и 4-кратный лауреат премии The Independent Music Awards, гитарист-виртуоз Роман Мирошниченко.Впервые за историю фестиваля один из дней пройдет под открытым небом. 29 мая концертной площадкой станут Гостиные ряды, где известный самарский бизнесмен Владимир Аветисян и его группа D'Black Russia представят концертную программу «Антология блюза».30 мая на фестивале будет представлен международный проект All Stars, с участием одного из самых универсальных и музыкальных барабанщиков планеты Пола Вертико, признанного во всем мире виртуозного бас-гитариста Доминика Ди Пьяццы и самого титулованного отечественного гитариста Романа Мирошниченко. В этот же вечер выступит со своим трио всемирно известный бас-гитарист, экс-участник групп Whitesnake и Thin Lizzy Марко Мендоза.Также среди участников фестиваля гитарист Луло Рейнхардт – племянник великого французского джазового гитариста-виртуоза, Джанго Рейнхарта, испанская группа Vargas Blues Band, в которой солирует Джон Байрон Джаггер – племянник знаменитого участника британской группы The Rolling Stones Мика Джаггера, фламенко-гитарист из Австрии Флако Де Нерья, победитель проекта канала «Россия К» – «Квартет 4х4» Тим Дорофеев и его группа, симфонический оркестр «Русская Филармония», академический большой концертный оркестр им. Ю. Cилантьева радио «Орфей», московский камерный оркестр Musica Viva, калужский молодежный симфонический оркестр им. С.Т. Рихтера, талантливые музыканты из Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Великобритании, Венгрии, Молдовы и Российской Федерации. Один из дней фестиваля будет посвящен Ивану Смирнову – известному российскому гитаристу, который скончался в конце прошлого года.«Мир гитары» - уникальное явление в культурной жизни России и один из крупнейших гитарных фестивалей в мире. В 2018 году фестиваль включен в Национальный календарь событий РФ. За 21 год «Мир гитары» представил российским поклонникам гитарной музыки широкую палитру ярких имен культовых российских и зарубежных исполнителей: Пако Де Лусия, Стив Вай, Джон Маклафлин, Эл Ди Меола, Ларри Кориэлл и многие другие. Фестиваль проходит при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств.Официальный сайт фестиваля: https://guitarworld-kaluga.ru/ Расскажи друзьям:





Еще новости на эту тему: 13.05.2019 Blurt на XXIII Международном фестивале Сергея Курёхина (SKIF)

11.05.2019 Блюзовый фестиваль «Мосты»_ Афтерпати_6 августа_ Москва_клуб Алексея Козлова

11.04.2019 Блюзовый фестиваль «Мосты»_ 4 августа_ Севкабель Порт (СПб)

14.03.2019 Фестиваль современной английской музыки в ГМИИ им. Пушкина

05.03.2019 Музей музыки стал партнером ХIX Международного фестиваля «Триумф Джаза»

05.03.2019 Российские музыканты на фестивале The Great Escape