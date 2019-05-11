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Блюзовый фестиваль «Мосты»_ Афтерпати_6 августа_ Москва_клуб Алексея Козлова

11.05.2019


Блюзовый фестиваль «Мосты»_ Афтерпати_6 августа_ Москва_клуб Алексея Козлова
Отличные новости для тех, кто не сможет вырваться 4 августа в Санкт-Петербург на блюзовый фестиваль «Мосты»: 6 августа в Москве, в джаз-клубе Алексея Козлова, пройдет афтерпати, на которой сыграют лучшие блюзовые коллективы.

Концерты пройдут на трех этажах клуба Алексея Козлова, недавно занявшего первое место в рейтинге 100 лучших джаз-клубов мира по версии американского независимого ресурса allaboutjazz.com. По итогам голосования московский клуб обошел культовые места и завоевал мировое признание. Лучшей площадки для афтерпати «Мостов» не найти!

В Москве сеты отыграют великолепные блюзовые коллективы: Rick Estrin & The Nightcats и John Nemeth & The Blue Dreamers. Rick Estrin & The Nightcats — титулованный коллектив легендарного Рика Эстрина, харизматичного модника, чей притягательный вокал поднимает на ноги любую аудиторию уже более сорока лет. Пару на сцене ему составит виртуозный гитарист и композитор-аранжировщик норвежец Christoffer «Kid» Andersen. John Nemeth & The Blue Dreamers — не менее любимая ценителями блюза группа во главе с одним из наиболее незаурядных соул-певцов современности Джоном Неметом, мастером губной гармоники, начинавшим свой путь с исполнения госпелов в церковном хоре, а затем более десяти лет бороздившего по душным барам родного штата Айдахо прежде, чем добиться всемирной славы. Необычных мотивов добавит проживающий в США индийский вокалист и гармонист Aki Kumar, известный своей эксцентричной смесью чикагских блюзовых традиций и мелодий Болливуда. Дополнят программу особый электрический сет от Юрия Новгородского и специальный акустический концерт ансамбля Тамара Оген & Magnet Vox.

А 4 августа в Петербурге посетителей фестиваля кроме музыки ожидает знакомство с лучшими образчиками барной культуры и местного стритфуда, ярмарка винила, танцевальные мастер-классы под открытым небом и, посвященные многообразию блюза, тематические диджей-сеты. Идеальное сочетание: лето, блюз, закат у моря.

6 августа

джаз-клуб Алексея Козлова

Москва, ул. Маросейка, 9/2, «LEFT BANK»
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