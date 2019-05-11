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Бобби МакФеррин, Чик Кориа, Дайана Кролл и Snaky Pappy на Leopolis Jazz Fest 2019 во Львове

11.05.2019


Бобби МакФеррин, Чик Кориа, Дайана Кролл и Snaky Pappy на Leopolis Jazz Fest 2019 во Львове
С 26 по 30 июня во Львове состоится ежегодный международный джазовый фестиваль "Leopolis Jazz Fest' (до 2017 Alfa Jazz Fest). В 2016 "The Guardian" отметила фестиваль в списке лучших европейских джаз-фестивалей.
По традиции фестиваль будет проходить на трех сценах: основной сцене в парке им. Б. Хмельницкого - сцена имени Эдди Рознера; сцене на центральной площади Львова - площади Рынок (вход свободный; сцене в исторической части города - дворике дворца Потоцких (вход свободный). Кроме концертов джазовых музыкантов из разных стран мира, во время фестиваля проходят джем-сейшены, мастер-классы и автограф-сессии мировых звезд джаза.

Ежегодно на гала-концерте фестиваля во Львове проходит вручение Международной музыкальной премии "Leopolis Jazz Music Awards" им. Эдди Рознера. Среди хедлайнеров этого года лауреаты Грэмми Snaky Puppy, а также легендарные Diana Krall, Bobby McFerrin, Chick Corea и многие другие. Так, Бобби МакФеррин представит программу Gimme5 (circlesongs). Концертный зал в парке Хмельницкого превратится в импровизированный хор, где каждый из слушателей, следуя за одним из самых известных в мире вокальных импровизаторов, может стать полноправным участником концерта. Это будет спонтанное приключение с джазом, поп музыкой, R&B, классикой. Примечательно, что хотя билеты на вокальное шоу МакФеррина в рамках фестиваля уже за несколько месяцев были распроданы, но вход на пикниковую зону основной сцены имени Эдди Рознера (где и будут проходить концерты всех хедлайнеров) останется свободным для всех желающих присоединиться к джазовому празднику, а выступления будут транслироваться на больших видеоэкранах со звуковым сопровождением.

Людмила Мазур


авторы
Людмила МАЗУР
страна
Украина
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