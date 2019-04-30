Международный день джаза: гала-концерт в Мельбурне

С 2012 года по решению ЮНЕСКО мир отмечает Международный день джаза. Мы не раз писали об истории появления этой даты в календаре культурных событий. 30 апреля в большинстве стран мира проходят самые разнообразные мероприятия, посвященные джазу – выставки, симпозиумы, показы джазовых фильмов и, прежде всего, концерты. При этом один город планеты, каждый год – разный, принимает гала-концерт мастеров джаза со всего мира – эпицентр всего торжества.



В 2019 году эта честь выпала австралийскому Мельбурну. 30 апреля в роскошном Арт-центре Мельбурна при участии арт-директоров, выдающегося джазового пианиста Херби Хэнкока, инициатора проведения Международного дня джаза, и австралийского трубача Джеймса Моррисона, с огромным успехом прошел транслировавшийся по всему миру гала-концерт-2019.



В нем принмали участие Сиявуш Ариан (Иран), Уильям Бартон )Австралия), Ди Ди Бриджуотер (США), Тиль Броннер (Германия), А Бу (Китай), Игорь Бутман (Россия), Эли ДиДжибри )Израиль), Курт Эллинг (США), Мэттью Джодрелл (Австралия), Ледиси (США), Эджиро Накагава (Япония), Марк Найтингейл (Великобритания), Чико Пинейро (Бразилия), Тинеке Постма (Нидерланды), Антонио Санчес (Мексика), Натан Шрайбер (Австралия), Соми (США), Лизз Райт (США), Тарек Ямани (Ливан), Джои ДеФранческо (США) и другие исполнители. «Никогда раньше Мельбурн не видел такого количества звездных артистов вместе, на одной сцене. И сегодня более 1 миллиарда человек из почти 200 стран мира смотрят на нас, слушают нашу музыку. И в этот момент мы вместе», — отметил в своем выступлении Джеймс Моррисон.



Леонид АУСКЕРН