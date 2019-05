рубрики интервью статьи обзоры книги портреты релизы премии концерты территории фестивали фирмы юмор стили блюз джаз этно

Джаз из Великобритании в России



Яз Ахмед на международном музыкальном фестивале Усадьба Jazz

13 июля 2019

ЦПКиО им. Кирова, Санкт-Петербург



Яз Ахмед (Yazz Ahmed), играет на трубе и флюгельгорне, ее отец из Бахрейна, а мама из Великобритании. Яз сотрудничала с такими группами как «Radiohead» и «These New Puritans». В своем творчестве она экспериментирует с электронными эффектами и создает свою музыкальную вселенную. Являясь частью новой волны артистов, которые хотят сломать старые джазовые коды, такие как Камаси Вашингтон, Юсеф Камал, Кристиан Скотт, Яз Ахмед вдохновлена возможностью создания нового в джазовой музыке. «Я чувствую, что являюсь частью модернизации джаза и его связи с современной аудиторией», - говорит Яз, «Это очень увлекательно».



GoGo Penguin и Gregory Porter на фестивале Chess&Jazz

26-28 июля 2019

Сад "Эрмитаж", Москва



26–27 июля в саду «Эрмитаж» пройдёт фестиваль Chess & Jazz. В этом году в программе два хедлайнера с мировыми именами и ещё больше интеллектуальных поединков с участием любителей и профессионалов.



26 июля впервые в России выступит трио из Манчестера GoGo Penguin. Группа была основана семь лет назад, и уже в 2014 году их альбом v 2.0 вошёл в шорт-лист престижной британской премии Mercury Prize, наряду с пластинками Деймона Албарна, Young Fathers и Jungle. Музыка GoGo Penguin — это современный джаз, содержащий в себе отсылки к абсолютно разным жанрам и направлениям: от симфоний Шостаковича до современной электроники.



Хедлайнером второго дня фестиваля станет двукратный обладатель «Грэмми», звезда мирового джаза Грегори Портер. Музыкант мастерски смешивает джаз, блюз, соул и даже поп, а его выступления — всегда больше чем просто концерт: свою карьеру Портер начинал на Бродвее.



Selector Live: the Comet is Coming

7 сентября 2019

Двор "Стрелки", Москва



В этом году 7 сентября, после небольшого перерыва Selector Live возвращается во двор «Стрелки» с концертом джазового трио The Comet is Coming, провозглашённых газетой The Guardian истинными продолжателями традиций мистического космизма Sun Ra Arkestra.



[Ahmed] на фестивале Рихтерфест

13 сентября, 20:00 - 22:00

Культурный центр "ДОМ", Москва



Четыре самых уникальных и креативных голоса нового поколения в экспериментальном джазе объединились вместе, чтобы почтить дань памяти великому нью-йоркскому контрабасисту Ахмеду Абдул-Малику. Эти четверо заставят вас слушать, танцевать и думать. Сеймур Райт (Великобритания) – альт

Пэт Томас (Великобритания) – фортепиано

Джоэль Грип (Швеция) – контрабас

Антонин Гербаль (Франция) – ударные Ахмед создают музыку о музыке Ахмеда Абдул-Малика. Они вытаскивают из неё новые фигуративные образы и обрамляют новыми скоростями. На ходу придумывают диссонатный художественный язык с новыми ритмическим мнением и мелодическими пассажами – будто пытаются пересказать содержание музыки Малика без стилизаций и аллюзий. Дебютный альбом коллектива «New Jazz Imagination» был записан одним непрерывным 40-минутным тейком и вышел в 2017-ом году. На протяжение этого звукового полотна коллектив надрывно разыгрывает басовый грув Ахмеда Абдул-Малика, по-европейски отчуждённо бросаясь в крайности хард-бопа и фри-джаза. В Москву квартет приедет с новой программой и презентует на Рихтерфесте свой второй альбом.



Ахмед Абдул-Малик (1927–1993) – нью-йоркский басист и оудист, играл в одних ансамблях с такими титанами джаза, как Телониус Монк, Арт Блейки и Джон Колтрейн. Ахмед фактически впервые в истории мировой музыки соединил воедино традиционную арабскую музыку и американский джаз 50-60-х годов. Лучше всего это симбиоз слышно на альбоме «East Meets West» (1960), где ближневосточные струнные и ударные инструменты ювелирно сплетаются с юрким хард-бопом, полным визгливых духовых. Примечательно, что арабская и американская музыка сочиняются в разных несовместимых друг с другом ритмических долях, и только Абдул-Малик смог найти единый знаменатель в их звучании.



на фото - Яз Ахмед



