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Jazz May Penza 2019

30.04.2019


Jazz May Penza 2019
17-19 мая в Пензе пройдет IX Международный фестиваль джазовой музыки Jazz May Penza 2019. Jazz May представляет собой один из самых успешных локальных проектов, возникших в результате максимально открытого сотрудничества региональной власти, местного бизнеса и неформальных городских сообществ. Творческие силы города традиционно объединяются для подготовки яркого события, которое они ежегодно дарят всем любителям качественной импровизационной музыки – в том числе многочисленным друзьям из Москвы, Самары, Саратова, Нижнего Новгорода и других городов центральной России.

В историю фестиваля вписаны имена музыкантов, составляющих элиту российской и зарубежной музыкальной сцены. В их числе Ричи Коул, Крейг Хэнди, Росарио Джулиани, Дамиен Шмитт, Эмануэле Чизи, Доминик Буковски, ДжейДи Уолтер, Анатолий Кролл, Даниил Крамер, Игорь Бутман, Андрей Кондаков, Анна Бутурлина, Мариам Мерабова, Алексей Айги, Юлиана Рогачева и многие другие звезды мирового джаза.

Через год один из главных музыкальных праздников Поволжья отметит десятилетие, и нынешний фестиваль можно рассматривать в качестве генеральной репетиции юбилея. Команда Jazz May продолжает развивать фестивальные традиции, закрепляя те из них, что вызвали наибольший отклик со стороны аудитории. В этом году гостей вновь ждут клубные джем-сешны, мастер-классы для профессиональных музыкантов, и, конечно, живой газон, который по окончании фестиваля будет демонтирован, но, как и прежде, прорастет в одной из точек города.

Впервые в 2019 году каждый день фестиваля будет отмечен отдельным тематическим маркером.

17 мая – самый джазовый день. Он придется по вкусу любителям джазовой традиции, мейнстрима. За музыкальное наполнение вечера отвечают квинтет молодого саксофониста-виртуоза Юрия Псянчина из Екатеринбурга, а также трио певца и пианиста Энтони Стронга, музыкой которого восхищались легендарные БиБи Кинг, Род Стюарт и Джейми Каллум.

18 мая – самый ритмичный день. Зрителей ждет забойный фолк-фьюжн от московского трио KLE2GO, в составе которого выступит один из самых авторитетных российских фолк-музыкантов Сергей Клевенский, а также сет всемирно известного барабанщика Бенни Греба в содружестве со знаменитым бас-гитаристом Янеком Гвиздалой.

Наконец, 19 мая – самый зрелищный день. Эту музыку нужно не только слышать, но и видеть. В первом отделении выступит группа австрийского авангардиста Дэвида Хелбока. Трое участников коллектива на двадцати музыкальных инструментах сыграют авторские композиции, а также пьесы Херби Хэнкока, Сидара Уолтона, Дейва Брубека, Кита Джарретта, Джо Завинула, Чика Кориа. Концертный день завершит Джаз Бас Театр ветерана российской джазовой сцены Алекса Ростоцкого, который исполнит этно-джаз с видеорядом, основанным на авторской анимации и живописных полотнах лидера коллектива. Главными сюрпризами открытой площадки станут выступления культовой пензенской группы «Бухарин Blues» и популярной московской группы Shoo во главе с участницей шоу «Голос» Шуней Балашовой.

Кроме того, организаторы намерены громко отметить 120-летие со дня рождения Дюка Эллингтона, одного из самых влиятельных музыкантов за всю историю жанра.

В 2019 году фестиваль вновь пройдет площадках Пензенской областной филармонии и Киноконцертного зала «Пенза». Уже открыта продажа билетов по ценам, не превышающим 800 рублей, а это значит, что слушателю имеет смысл поторопиться – лучшие места будут доступны недолго.


страна
Россия
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