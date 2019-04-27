"Живой уголок" в Музее Азгура представляет ансамбль "ТрыА"

Организованный Леонидом Нарушевичем в минском мемориальном музее-мастерской З.И.Азгура "Живой уголок" представляет 22 мая своих новых гостей.



Ансамбль Алеся Лося "ТрыА”: Алесь Лось, Алеся Сивохина, Алина Страшкевич. Программа “От дуды до рояля" - это лекция-концерт, раскрывающая историю и генезис музыкальных инструментов, которые презентовали белорусскую этническую и классическую музыкальную культуру. Можно будет услышать истории про происхождение и способы традиционной игры на таких инструментах, как дуда, лира, скрипка, аккордеон и др.



Алесь Лось - художник, этнограф, инструментолог и мастер по изготовлению музыкальных инструментов, создатель музея музыкальных инструментов в усадьбе “Хутар Дудара”.

Алина Страшкевич - аккордеонистка, ведущая музыкальных программ на белорусском радио.

Алеся Сивохина - исполнительница собственных песен, режиссер театра "Живое слово".



22 мая

19 00