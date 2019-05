рубрики интервью статьи обзоры книги портреты релизы премии концерты территории фестивали фирмы юмор стили блюз джаз этно

Azymuth: впервые в России







Великое трио из Рио-де-Жанейро, первооткрыватели босановы и латиноамериканского джаза, коллектив с долгоиграющей историей почти в полвека и не менее размашистой дискографией. Основал группу гениальный клавишник Хосе Роберто Бертрами, ранее писавший аранжировки для звезд бразильской эстрады и саундтреки для мыльных опер. Azymuth стал той самой отдушиной, музыкой для себя, которая стремительно начала обретать слушателей и звучать везде: от джазового фестиваля в Монтре и лейбла Milestone Records до Dekmantel уже в наше время. Помимо десятков сольных работ, вошедших в золотой фонд мировой музыки, Azymuth могут похвастать сотрудничеством со знаковыми персонажами: Стиви Уандер, Чик Кориа, Джо Хендерсон, Джордж Дюк в их числе. Бертрами умер в 2012-ом, но его дело живо по сей день, как напоминание о том, что настоящая музыка, в отличие от людей, не имеет срока жизни.



Сегодня историю Azymuth продолжают писать виртуозные музыканты: участники оригинального состава — бас-гитарист Алекс Малхейрос и перкуссионист Иван Конти, а также Кико Континентино, который занял место маэстро за клавишными. Кроме того, что эти трое неустанно трудятся над тем, чтобы сохранить дух и звучание Azymuth, каждый из них обладает внушительной сольной карьерой и яркими коллаборациями: на счету Конти совместный проект с Madlib; Малхейрос активно поддерживает свою дочь, певицу Сабрину Малхейрос; Кико Континентино прежде играл с другими звездами бразильской сцены: Джаваном, Жилберту Жилем, Жоао Боско — лишь некоторые из них.



Сумасшедшая самба, как называют свое творчество сами участники Azymuth, — не что иное как наэлектризованная интерпретация американского джаз-фанка с пышной мелодикой и национальной ритмикой. Музыка, которая не стареет и продолжает вдохновлять продюсеров нового века. Музыка, которая разит неимоверной жизнеутверждающей силой. Музыка, которая будет звучать на фестивале Present Perfect.



Выступление Azymuth пройдет в рамках основной программы фестиваля Present Perfect 27 июля.



Список первых подтвержденных участников основной программы Present Perfect Festival:



· HELENA HAUFF



· KINK PRES. KIRILIK - LIVE



· ELLEN ALLIEN



· HUNEE



· RED AXES



· ZIP



· GESLOTEN CIRKEL – LIVE



· ANDREW WEATHERALL



· DJ NOBU



· NINOS DU BRASIL – LIVE



· AWESOME TAPES FROM AFRICA



· THE EGYPTIAN LOVER – LIVE



· J-ZBEL – LIVE



· DOLLKRAUT BAND



· PINKSHINYULTRABLAST – LIVE BAND



· Modeselektor выступят в рамках концерта-открытия фестиваля Present Perfecr 26 июля.



Организаторы фестиваля Present Perfect – музыкальная формация Roots United и 2A Production. За 10 лет коллектив Roots United, состоящий из музыкантов, продюсеров и промоутеров, организовал более 80 вечеринок, запустил масштабную серию рейвов OFF, а также основал виниловый лейбл с одноименным названием. Команда 2A Production – идеологический партнер и автор всех технических концепций событий формации. Безупречный тандем музыкального наполнения каждого события Roots United, сценографии и технического потенциала 2A Production стал определенным знаком качества, заложенным в основу 5-ти летней истории фестиваля Present Perfect.



Уже более 10 лет совместными усилиями Roots United и 2A Production успешно преобразовывает масштабные объекты в авторские локации для своих событий, наполняя их музыкой и современным искусством.



Помимо внушительного списка артистов со всего мира на их событиях отметились своими шоу-кейсами амстердамский рекорд-лейбл и лучший европейский фестиваль по версии Resident Advisor – Dekmantel и голландская студия Red Light Radio. С 2016 Roots United стали координаторами петербургских эфиров международного проекта Boiler Room, для которого PPF стал постоянным местом прописки.



Подробности здесь:



Бразилия

Латинский джаз





