Azymuth: впервые в России

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз
печать
сохранить как pdf
Главная » новости

Azymuth: впервые в России

26.04.2019


Azymuth: впервые в России
В программе фестиваля Present Perfect, который в этом году пройдет с 26 по 28 июля на территории культурного пространства «Севкабель Порт», всегда отведен особый слот для культовых артистов, оказавших колоссальное влияние на развитие и ход музыкальной истории без привязки к одной электронике. Несколько лет подряд Present Perfect приглашает легенд инструментальной музыки: в 2017-ом эту эстафету открыл американский дуэт Silver Apples, в прошлом году — джазовый композитор Рой Айерс. Этим летом, в статусе живых классиков фьюжн-джаза, впервые в России выступит бразильский коллектив Azymuth.

Великое трио из Рио-де-Жанейро, первооткрыватели босановы и латиноамериканского джаза, коллектив с долгоиграющей историей почти в полвека и не менее размашистой дискографией. Основал группу гениальный клавишник Хосе Роберто Бертрами, ранее писавший аранжировки для звезд бразильской эстрады и саундтреки для мыльных опер. Azymuth стал той самой отдушиной, музыкой для себя, которая стремительно начала обретать слушателей и звучать везде: от джазового фестиваля в Монтре и лейбла Milestone Records до Dekmantel уже в наше время. Помимо десятков сольных работ, вошедших в золотой фонд мировой музыки, Azymuth могут похвастать сотрудничеством со знаковыми персонажами: Стиви Уандер, Чик Кориа, Джо Хендерсон, Джордж Дюк в их числе. Бертрами умер в 2012-ом, но его дело живо по сей день, как напоминание о том, что настоящая музыка, в отличие от людей, не имеет срока жизни.

Сегодня историю Azymuth продолжают писать виртуозные музыканты: участники оригинального состава — бас-гитарист Алекс Малхейрос и перкуссионист Иван Конти, а также Кико Континентино, который занял место маэстро за клавишными. Кроме того, что эти трое неустанно трудятся над тем, чтобы сохранить дух и звучание Azymuth, каждый из них обладает внушительной сольной карьерой и яркими коллаборациями: на счету Конти совместный проект с Madlib; Малхейрос активно поддерживает свою дочь, певицу Сабрину Малхейрос; Кико Континентино прежде играл с другими звездами бразильской сцены: Джаваном, Жилберту Жилем, Жоао Боско — лишь некоторые из них.

Сумасшедшая самба, как называют свое творчество сами участники Azymuth, — не что иное как наэлектризованная интерпретация американского джаз-фанка с пышной мелодикой и национальной ритмикой. Музыка, которая не стареет и продолжает вдохновлять продюсеров нового века. Музыка, которая разит неимоверной жизнеутверждающей силой. Музыка, которая будет звучать на фестивале Present Perfect.

Выступление Azymuth пройдет в рамках основной программы фестиваля Present Perfect 27 июля.

Список первых подтвержденных участников основной программы Present Perfect Festival:

· HELENA HAUFF

· KINK PRES. KIRILIK - LIVE

· ELLEN ALLIEN

· HUNEE

· RED AXES

· ZIP

· GESLOTEN CIRKEL – LIVE

· ANDREW WEATHERALL

· DJ NOBU

· NINOS DU BRASIL – LIVE

· AWESOME TAPES FROM AFRICA

· THE EGYPTIAN LOVER – LIVE

· J-ZBEL – LIVE

· DOLLKRAUT BAND

· PINKSHINYULTRABLAST – LIVE BAND

· Modeselektor выступят в рамках концерта-открытия фестиваля Present Perfecr 26 июля.

Организаторы фестиваля Present Perfect – музыкальная формация Roots United и 2A Production. За 10 лет коллектив Roots United, состоящий из музыкантов, продюсеров и промоутеров, организовал более 80 вечеринок, запустил масштабную серию рейвов OFF, а также основал виниловый лейбл с одноименным названием. Команда 2A Production – идеологический партнер и автор всех технических концепций событий формации. Безупречный тандем музыкального наполнения каждого события Roots United, сценографии и технического потенциала 2A Production стал определенным знаком качества, заложенным в основу 5-ти летней истории фестиваля Present Perfect.

Уже более 10 лет совместными усилиями Roots United и 2A Production успешно преобразовывает масштабные объекты в авторские локации для своих событий, наполняя их музыкой и современным искусством.

Помимо внушительного списка артистов со всего мира на их событиях отметились своими шоу-кейсами амстердамский рекорд-лейбл и лучший европейский фестиваль по версии Resident Advisor – Dekmantel и голландская студия Red Light Radio. С 2016 Roots United стали координаторами петербургских эфиров международного проекта Boiler Room, для которого PPF стал постоянным местом прописки.

Подробности здесь: http://runited.ru/ppf

Ольга Ромашенкова


страна
Бразилия
музыкальный стиль
Латинский джаз
Расскажи друзьям:



Еще новости на эту тему:
30.04.2019Джаз из Великобритании в России
08.04.2019«ВСЕ В САД!»: ПРЕМИЮ JAZZ 89.1 FM ВПЕРВЫЕ ВРУЧАТ В САДУ «ЭРМИТАЖ»
05.03.2019Российские музыканты на фестивале The Great Escape
04.02.2019«Опера-86» группы «Вежливый отказ» впервые выйдет на компакт-диске
01.02.2019Грант для музыкантов. Год музыки Великобритании и России 2019
27.10.2018IX Всероссийский конкурс-фестиваль «Остров Джаз» в Уфе
© 2019 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com