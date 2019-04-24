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JazzWeek: апрельские метаморфозы

24.04.2019


JazzWeek: апрельские метаморфозы Барабаны Херлина Райли могут отбивать победную дробь: по данным JazzWeek на 22 апреля 2019 года его альбом Perpetual Optimism взошел на высшую ступень в списках популярности джазовых альбомов у американских радиослушателей. Опытный музыкант, 62-х летний Райли, постоянно работающий в оркестре Линкольн-Центра под управлением Уинтона Марсалиса, наконец-то достиг вершины. Триумфатор марта Кэтрин Расселл отступила на две ступеньки вниз, а вот азербайджанская пианистка Амина Фигарова наоборот, поднялась двумя ступеньками выше. Вообще же семь представителей мартовской «горячей десятки» удержались в ней и в апреле, а Стив Дэвис даже поднялся на второе место. Лучший лейбл апреля - Mack Avenue c двумя позициями в топ-10. Выглядит этот список сейчас таким образом:

Herlin Riley Perpetual Optimism (Mack Avenue)

Steve Davis Correlations (Smoke Sessions)

Catherine Russell Alone Together (Dot Time)

Branford Marsalis Orchestra The Secret Between the Shadow and the Soul (OKEH)

Corey Weeds Quintet Live at Frankie's Jazz Club (Cellar Live)

Vanessa Rubin Vanessa Rubin Sings Tadd Dameron (Nibur)

Amina Figarova Road To Sun (AmFi)

Berry Carter The Music Never Stops (Blue Engine)

Joey DeFrancesco In the Key of the Universe (Mack Avenue)

Jeremy Pelt Jeremy Pelt The Artist (HighNote)

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
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