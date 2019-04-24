JazzWeek: апрельские метаморфозы

Барабаны Херлина Райли могут отбивать победную дробь: по данным JazzWeek на 22 апреля 2019 года его альбом Perpetual Optimism взошел на высшую ступень в списках популярности джазовых альбомов у американских радиослушателей. Опытный музыкант, 62-х летний Райли, постоянно работающий в оркестре Линкольн-Центра под управлением Уинтона Марсалиса, наконец-то достиг вершины. Триумфатор марта Кэтрин Расселл отступила на две ступеньки вниз, а вот азербайджанская пианистка Амина Фигарова наоборот, поднялась двумя ступеньками выше. Вообще же семь представителей мартовской «горячей десятки» удержались в ней и в апреле, а Стив Дэвис даже поднялся на второе место. Лучший лейбл апреля - Mack Avenue c двумя позициями в топ-10. Выглядит этот список сейчас таким образом: