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Анастасия «Jazzy» Иванова: с разными музыкантами все по-разному звучит, в этом и есть фишка джаза

20.05.2025
Анастасия «Jazzy» Иванова: с разными музыкантами все по-разному звучит, в этом и есть фишка джаза

Анастасия, добрый день! Как появилась и проявилась впервые ваша любовь к джазу?

Хочу начать с того, что я родилась в небольшом городе Снежинске в Челябинской области, поскольку город маленький, я успевала посещать много различных секций и кружков - и иностранные языки, и танцы, и рисование, и, конечно же, музыкальную школу, где преподавала и до сих пор преподает моя мама, она преподаватель по фортепиано, поступила я именно к ней в класс. Так сложились события, что во время моего становления, на базе моей музыкальной школы открылась настоящая филармония, ей управляла Наталья Юрьевна Воронова, она привозила ведущих классических и джазовых музыкантов из Москвы, Петербурга, других больших городов, поэтому была совершенно уникальная возможность прийти и послушать концерты, посмотреть как работают музыканты, как они ведут себя на сцене. Особенно меня вдохновил один из первых концертов фортепианного дуэта Геннадия Пыстина и Дмитрия Карпова из Новосибирска. Это классические пианисты, но они очень любят и уважают джаз, выступали они с классической программой фортепианного дуэта, но после основной программы у всех музыкантов, как полагается, был небольшой банкет, творческая посиделка, на которую меня, конечно же, взяла моя мама. Воспоминание, запавшее мне в душу и вдохновившее на все последующие годы: Геннадий Пыстин посадил меня за пианино и начал играть какой-то аккомпанемент, цепочку аккордов, что-то очень красивое, а я одной рукой играла мелодию, подходящую под эти аккорды, в следствие чего, у нас получилась импровизация здесь и сейчас, у меня даже осталось видео. Что самое интересное, у нас, действительно, получилась законченная песенка, это не выглядело, как детские попытки просто нажимать на клавиши, это было очень красиво и зарядило меня. Далее Дмитрий Карпов приезжал уже один, давал сольные концерты, которые мотивировали меня научиться чему-то новому. Позже мы сыграли несколько концертов вместе с Дмитрием. Сейчас у меня прекрасные отношения с Новосибирском, я участвую в городских фестивалях и мероприятиях, которые организует сын Геннадия Пыстина - Алексей.

⁃ Есть ли у вас свой музыкальный коллектив?

Конечно, у меня есть свой коллектив, состав вполне себе традиционный - я солистка, играю на тромбоне и пою, также пианист, контрабасист и барабанщик. Под разные задачи, конечно, бывает, что приглашаются разные музыканты, но, в основном, у меня есть определенный костяк людей, которые играют концерты со мной на постоянной основе. В этом и фишка джазовой музыки, что, порой, состав варьируется и меняется, поскольку, у всех своя определенная занятость, у многих свои сольные проекты и свои коллективы, бывает кто-то не может, соответственно, приглашается другой проверенный талантливый музыкант, который свободен в конкретную дату. Кстати, из-за этого и получается не скучно, ты не привыкаешь к одному звучанию, человеку, с разными музыкантами все по-разному звучит, в этом и есть фишка джаза.

⁃ У вас вышел новый трек «In the winelight», это ваша версия уже достаточно известного произведения Курта Эллинга и Фила Галдстона, почему ваш выбор пал именно на него?

Все началось с моего знакомства с британским композитором, пианистом, аранжировщиком, которого зовут Энтони Стронг. Как-то я поехала в лагерь по изучению английского языка в Сочи, совершенно случайно, в этот год Игорь Михайлович Бутман привез туда же, в Сочи, на свой фестиваль этого артиста. Мне так понравилась музыка Энтони, я переслушала все записи, все аранжировки, очень вдохновилась, мне очень близко все то, что он делает, поэтому я просто решила написать ему в социальной сети, мы познакомились, далее я попросила его о проведении мастер-класса для меня. Организация нашей встречи усложнялась тем, что я была несовершеннолетней, в английском лагере, на нашу встречу меня сопровождала директор лагеря, так как невозможно было выехать и встретиться по-другому. Встреча происходила в Зимнем театре города Сочи, где в течение нескольких часов Энтони проводил мне мастер-класс, играл разные аккомпанементы, я пела, тогда я еще не играла на тромбоне. Этот момент, знакомство и встреча меня, можно сказать, раззадорили и подтолкнули к тому, что я решила усиленнее заниматься джазом, потому что до этого я не очень серьезно об этом задумывалась. Шли годы. Я занималась и училась. Игорь Бутман пригласил меня на фестиваль "Триумф джаза", куда также пригласил и Энтони Стронга, где он выразил мне восхищение и предложил поработать вместе над моим треком, который он был готов спродюсировать. После этого я просто сделала визу, купила билеты в Лондон и мы записали мне трек буквально за один день. Это и был трек "In the winelight". Прошло достаточное количество лет, я просто отложила выпуск в долгий ящик, потому что не понимала как его релизить, к кому обратиться, все решилось именно в этом году, чему я безумно рада.
Этот трек - мое вдохновение и признание в любви к музыке, к джазу.

Расскажите о вашей авторской музыке. В каком стиле вы собираетесь развиваться?

На данный момент авторских композиций у меня нет, но я работаю над этим и сейчас, как раз таки, происходит определенный поиск себя, тут точно нужно хорошо поразмыслить и подумать куда вообще движется джаз. На мой взгляд, он движется не в одну сторону, есть огромный спектр джазовых направлений и все они эволюционируют. В джаз приходит очень много молодых и талантливых музыкантов, которые говорят свое новое слово. И я надеюсь, что мы с моим коллективом когда-нибудь сможем показать всему миру какой-то свой уникальный российский джаз, джаз со своим российским лицом, так сказать. Пока мы играем преимущественно заимствованную музыку. Нужно искать какие-то новые интонационные решения, например, не только вокруг блюза вертеться, но и внедрять свое национальное искусство в эту музыку, главное, не перечеркнув все то, что было сделано до этого. Например, в оперной музыке, при том, что все учились итальянскому оперному пению, у нас все равно появился и Глинка и Мусоргский и т.д. Я думаю, что такие перемены ожидают и джазовую музыку. Главное, эту музыку любить, ценить, понимать и не подменять ее чем-то похожим на джаз.

– Как происходит процесс записи вашей музыки? С кем вы обычно работаете и как выбираете музыкантов?

Если вспоминать процесс записи моего альбома Анастасия Иванова "В созвездии джазовых королев" - это было абсолютно спонтанно, нет никаких секретов, была просто назначена четкая дата, арендована студия и к этой дате мы стремились и готовились, все просто, берешь и делаешь. Я записала этот альбом совместно с пианисткой Анной Левковцевой, она долгое время работала в джазовом оркестре Петра Востокова, мы очень много играли вместе, но сейчас Анна переехала в Сербию, но у нас остались такие вот замечательные записи, которые можно найти на любых стриминговых платформах. Изначально мы думали просто сделать запись на память, "чтобы было", просто потому что мы постоянно играли вместе и не было никакого конечного продукта, осязаемого результата совместной деятельности. Обсудили идею и посвятили этот альбом королевам джаза, нашим героиням, у которых мы учимся и по следам которых идем. Все пьесы из этого альбома написали женщины-инструменталисты первой половины 20 века, от раннего блюза до бибопа. Мы постарались выбрать только самые яркие и интересные композиции и записали их. На мой взгляд, более живо получается, когда особо не думаешь как это будет, мы просто собрались на студии и записали от начала до конца как пошло, как это есть. Получился самый настоящий джаз.

– Вы владеете достаточно сложным музыкальными инструментом - тромбоном. Играете ли вы на чем-то еще? Почему именно тромбон?

Сначала это было чем-то вроде хобби. Вообще, музыкой мне нравилось заниматься всегда, особенно нравилось петь джаз. Просто в какой-то момент я захотела усложнить задачу: научиться импровизировать не только голосом, но и все то же самое попробовать исполнить на духовом инструменте. В музыкальной школе было место на тромбон, я стала заниматься на тромбоне и постепенно начала прогрессировать. Есть еще плюсы: тромбон для девушки - сочетание очень необычное, большая редкость, а вот, например, на саксофон конкуренция очень большая, даже если говорить о поступлении в училище. Я полностью погрузилась в этот захватывающий творческий процесс, преодолевала трудности с удовольствием. Все с нуля - техника, звукоизвлечение, интонация, диапазон… как бы заново «училась петь». Но мне очень повезло, в музыкальной школе у меня был прекрасный преподаватель по тромбону - Сергей Юрьевич Смирнов. Сейчас он всем своим ученикам ставит меня в пример! После моего появления на шоу «Большой джаз» много ребят пришли заниматься к Сергею Юрьевичу в класс. Я очень рада, что у меня получилось сделать такую «рекламу» тромбона, вдохновить и показать всем, что тромбон - это весело и интересно!

Еще я играю на фортепиано, но предпочитаю не выносить это на зрителя. Данный навык необходим любому артисту.

– Чья музыка вас вдохновляет?

Меня вдохновляет музыка ансамбля Moscow Ragtime Band, в котором я регулярно играю! Мы используем традиционные акустические музыкальные инструменты и исполняем, возможно, самый энергетически заряженный и интерактивный джаз в мире — новоорлеанский.

Есть ли какие-то определенные цели, которые вы преследуете, как музыкант и артист?

На данном этапе, главная цель - развить общение с публикой, чтобы концерт был интересен с точки зрения конферанса тоже. Поработать над своим актерским мастерством, проработать сценический образ. Конечно, всему этому сопутствует постоянное развитие профессиональных навыков - этот процесс никогда не заканчивается.

Беседовала Александра Каширская



стиль
джаз
страна
Россия
музыкальный стиль
традиционный джаз


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