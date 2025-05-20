Анастасия «Jazzy» Иванова: с разными музыкантами все по-разному звучит, в этом и есть фишка джаза

Рой Харгрув — один из самых многообещающих современных джазовых трубачей. Этому уроженцу Техаса сегодня всего лишь тридцать, а на его счету уже 11 альбомов в качестве лидера (первый вышел еще в 1990 году), премия "Грэмми" за "Habana" и репутация ...