50 лет ЕСМ

Сегодня любой мало-мальски уважающий себя меломан знаком с этой аббревиатурой: ЕСМ, что расшифровывается просто, как «Издательство современной музыки» (Edition Of Contemporary Music). Но в 1969 году, когда никому практически неизвестный 26-летний басист Манфред Айхер (Manfred Eicher) основал в Мюнхене этот лейбл, никто и предположить не мог, что ЕСМ станет самым влиятельным лейблом в джазе второй половины ХХ и начала ХХI века. До него только легендарная Blue Note могла похвастаться тем, что существует в джазовом мире понятие Blue Note sound. Сегодня выражение "саунд ЕСМ" давно вошло в обиход, и все прекрасно понимают о чем идет речь: тонкая рафинированная музыка на стыке джаза, академического направления и эмбиент, изумительного качества и чистоты звучание, фирменный, узнаваемый и также получивший широкое признание стиль оформления издаваемых альбомов. Норвежский звукоинженер ЕСМ Ян-Эрик Консхауг стал для лейбла тем, кем Руди ван Гелдер был для Blue Note. При этом ЕСМ – вовсе не утеха эстетствующих снобов, в каталоге лейбла, насчитывающем сегодня более 1500 альбомов, значатся имена самых разных музыкантов, но при этом – неизменно высочайшего уровня. Записываться на ЕСМ с его девизом «Самое красивое звучание после тишины» – это уже само по себе признак большого успеха.
«Клуб ЕСМ» - это действительно особый элитарный клуб. Первым в него вошел американский пианист Мэл Уолдрон: его альбом Free at last стал первым в каталоге лейбла. А вслед за Мэлом последовали выдающиеся американские и европейские музыканты: Дэйв Холланд, Чик Кориа, Гэри Пикок, Ян Гарбарек, Кит Джарретт, Билл Фризелл, Терье Рипдал, Дино Салуцци, Арильд Андерсен, Джек ДеДжонетт, Аркадий Шилклопер, Эгберто Жизмонти, Джон Аберкромби и многие другие. Часть из них записывается исключительно на ЕСМ. В 1984 году Айхер открыл двери своего лейбла для крупнейших мастеров академической музыки, современных и старинных, начав новую серию релизов альбомом эстонского композитора Арво Пярта Tabula Rasa. На ЕСМ выходили альбомы Мередита Монка, Стива Райха, Гии Канчели, Эллиота Картера, Джона Кейджа, Джан-Луиджи Палестрины.
Работа ЕСМ снискала широчайшее признание. Диски с логотипом этого лейбла неоднократно получали Грэмми, французскую премию Grand Prix du Disque, голландскую The Edison Award, награды в Японии, Германии и других странах. В опросах самых авторитетных джазовых изданий, включая DownBeat или Jazz Times, в опросах Ассоциации джазовых журналистов ЕСМ много раз признавался лейблом года и практически всегда в последние десятилетия входил в число номинантов на этот титул. Немало лавров выпало и на долю самого Манфреда Айхера, самого блистательного и авторитетного музыкального продюсера современности. В том же DownBeat он уже много лет практически не знает конкурентов в борьбе за титул «продюсер года». Манфред удостоин высоких государственных наград в разных странах: Ордена Креста Земли Св.Марии V класса в Эстонии, командорского Королевского Ордена Полярной Звезды в Швеции, Королевского Ордена Почета в Норвегии, Ордена Почета Федеративной Республики Германия, звания почетного доктора многих университетов мира.
Ровное, поступательное движение вперед, без малейших признаков спада, множество интересных релизов в текущем году и полный портфель планов на год будущий – так встречает лейбл свой славный юбилей. Эту дату отмечают во многих странах мира. В известном нью-йоркском Rose Theater 1 ноября ЕСМ поздравляют с праздником грандиозным концертом с участием мировых звезд и "резидентов клуба ЕСМ": саксофонистов Рави Колтрейна, Джо Ловано, Марка Тернера, трубачей Ральфа Алези, Авишаи Коэна, Энрико Равы, Вадады Лео Смита, гитариста Билла Фризелла, пианистов Мередита Монка, Виджая Айера, Мэрилин Криспелл, Этана Иверсона, виолончелистки Ани Лехнер, басистов Дезрона Дугласа, Ларри Гренадье, Мэтью Гаррисона, ударников Джека ДеДжонетта, Зива Равица, Нэшита Уэйтса и многих других.
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