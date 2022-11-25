В Ереване презентовали Armenian Real Book

В Ереване прошла презентация нотного сборника произведений армянских джазовых
музыкантов нынешнего поколения. Сборник (по-армянски он называется «Հայկական
Ջազադարան» («Айкакан Джазадаран») и является неким аналогом American Real Book.
Идея о создании подобного сборника возникла в прошлом году, в ходе проведения в том же
клубе Фестиваля армянского джаза «4Seasons», организованного клубом и сайтом
www.armjazz.info. Было решено собрать ноты всех игравшихся на фестивале произведений и
издать отдельным сборником. Позже были добавлены и другие произведения армянских
авторов. Для удобства в работе с нотами, был изменен обычный формат таких сборников.
Издание представляет собой шкатулку, выполненную из тонкого дерева, великолепно и
оригинально украшенную армянскими орнаментами, в которую вложены ноты. Страницы
ламинированы, что делает их использование долгосрочным. Кроме того, на нотах есть QR-
коды, которые указывают на соответствующую страницу сайта www.armjazz.info и с которой
их можно скачать абсолютно бесплатно. Созданием сборника занимались Армен Манукян
(автор идеи и менеджмент), Вардан Улиханян (реализация и издание), Мартын Улиханян
(редакция), Ева Гюлзадян (дизайн).
По решению авторов, копии были подарены различным музыкальным учебным заведениям
страны. Кроме того, в целях популяризации и пропаганды армянского джазового искусства
достигнута договоренность об отправке данного сборника и в другие страны – Детскую
джазовую школу им.Кима Назаретова (Ростов), Российскую академию музыки им.Гнесиных
(Москва), Berklee College of Music (Бостон)…
Презентация прошла в клубе «Улиханян», самом популярном среди джазменов города, а
теперь и приехавших из России многочисленных музыкантов, и приурочена была к 14-ой
годовщине образования клуба и дню рождения создателя и владельца клуба Вардана
Улиханяна. В тот вечер на сцене клуба выступили многие из тех музыкантов, чьи
композиции были включены в сборник.
Армен МАНУКЯН