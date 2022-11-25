В Ереване презентовали Armenian Real Book

В Ереване прошла презентация нотного сборника произведений армянских джазовых

музыкантов нынешнего поколения. Сборник (по-армянски он называется «Հայկական

Ջազադարան» («Айкакан Джазадаран») и является неким аналогом American Real Book.

Идея о создании подобного сборника возникла в прошлом году, в ходе проведения в том же

клубе Фестиваля армянского джаза «4Seasons», организованного клубом и сайтом

www.armjazz.info. Было решено собрать ноты всех игравшихся на фестивале произведений и

издать отдельным сборником. Позже были добавлены и другие произведения армянских

авторов. Для удобства в работе с нотами, был изменен обычный формат таких сборников.

Издание представляет собой шкатулку, выполненную из тонкого дерева, великолепно и

оригинально украшенную армянскими орнаментами, в которую вложены ноты. Страницы

ламинированы, что делает их использование долгосрочным. Кроме того, на нотах есть QR-

коды, которые указывают на соответствующую страницу сайта www.armjazz.info и с которой

их можно скачать абсолютно бесплатно. Созданием сборника занимались Армен Манукян

(автор идеи и менеджмент), Вардан Улиханян (реализация и издание), Мартын Улиханян

(редакция), Ева Гюлзадян (дизайн).



По решению авторов, копии были подарены различным музыкальным учебным заведениям

страны. Кроме того, в целях популяризации и пропаганды армянского джазового искусства

достигнута договоренность об отправке данного сборника и в другие страны – Детскую

джазовую школу им.Кима Назаретова (Ростов), Российскую академию музыки им.Гнесиных

(Москва), Berklee College of Music (Бостон)…



Презентация прошла в клубе «Улиханян», самом популярном среди джазменов города, а

теперь и приехавших из России многочисленных музыкантов, и приурочена была к 14-ой

годовщине образования клуба и дню рождения создателя и владельца клуба Вардана

Улиханяна. В тот вечер на сцене клуба выступили многие из тех музыкантов, чьи

композиции были включены в сборник.

Армен МАНУКЯН