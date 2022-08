JazzWeek прощается с летом

Сайрус Честнат, известный американский пианист, играющий джаз, госпел и академическую музыку, - безраздельный король августа 2022 года, судя по данным чарта JazzWeek, отслеживающего вкусы американских любителей джаза, слушающих эту музыку по радио. Три недели подряд он уверенно занимает первое место в списке популярности со своим новым альбомом My Father's Hands. Две недели подряд непосредственно за ним располагается обладатель одной из самых громких джазовых фамилий, сын пианиста Телониуса Монка, барабанщик и бэнд-лидер Ти Эс Монк с альбомом Two Continents One Groove. Лидер июля, тромбонист Стив Дэвис, все еще в «горячей десятке», но откатился на шестое место. Среди лейблов лучше всех выглядит HighNote сразу с двумя альбомами в Топ-10: помимо лидера Честната, это еще и трубач Том Харрелл с Oak Tree. В целом же первые десять позиций чарта JazzWeek по данным на 29 августа выглядят так:

Cyrus Chestnut My Father's Hands (HighNote)

T.S.Monk Two Continents One Groove (Storyville)

Ronnie Foster Reboot (Blue Note)

Tierney Sutton Paris Sessions 2 (BFM Jazz)

Pasquale Grasso Be-Bop! (Sony Music Masterworks)

Steve Davis Bluesthetic (Smoke Sessions)

John Stein Lifeline (Whaling City Sound)

Tom Harrell Oak Tree (HighNote)

Brian Charette Jackpot (Cellar Music Group)

NYO Jazz We're Still Here (Platoon / Carnegie Hall)

Леонид АУСКЕРН