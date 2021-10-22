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В Еврейском музее состоялся концерт Гиля Шохата и Даниила Крамера

22.10.2021


В Еврейском музее состоялся концерт Гиля Шохата и Даниила Крамера
Еврейский музей и центр толерантности, Натив Израильский Культурный Центр при Посольстве Государства Израиль и Посольство Государства Израиль в России представили закрытый концерт израильского композитора Гиля Шохата (на фото) и российского пианиста Даниила Крамера. Концерт прошел в рамках мероприятий к 30-летию возобновления дипломатических отношений между Россией и Израилем. Музыканты впервые исполнили дуэтом на роялях импровизации на произведения В.А. Моцарта, И.С. Баха и других композиторов.

«Сегодня международные отношения построены не на компромиссе, а на принятии: любая культура достойна того, чтобы быть видимой и услышанной. Современные композиторы представляют в Еврейском музее идеи, которым важно звучать в контексте политического взаимодействия наших стран — голос искусства помогает нам увидеть общее между нами, осознать важные проблемы и прочувствовать пути их решения. Гиль Шохат и Даниил Крамер выступили с фортепианным концертом в пространстве экспозиции, цель которой — обеспечить диалог; однако диалог не двух конкретных стран — а мирового сообщества, представители которого находятся в поисках нового языка для исследования потребностей друг друга», — заявила Кристина Краснянская, исполнительный директор Еврейского музея и центра толерантности.

Гиль Шохат – композитор, пианист и дирижер, которого журнал Forbes назвал наиболее влиятельной фигурой в области музыки в Израиле и одной из ключевых фигур современной культуры. Накануне концерта в музее состоялась премьера его оперы «Альфа & Омега» на сцене московского театра «Геликон-опера».

«Вчера в театре «Геликон-опера» прошла премьера оперы Гиля Шохата «Альфа & Омега». В честь премьеры Гиль приехал в Москву, и я подумала, что стоит воспользоваться моментом и соединить вместе двух великих музыкантов, тем более что Натив Израильский Культурный Центр при Посольстве Государства Израиль много лет успешно работает с пианистом Даниилом Крамером. Так родилась идея их совместного концерта, и сложно придумать более правильное место для его проведения, чем Еврейский музей и центр толерантности.

Я благодарю основателя музея Александра Бороду, а также исполнительного директора музея Кристину Краснянскую, за то, что все получилось, и я верю, что это начало серии совместных культурных и музыкальных мероприятий Натива и Еврейского музея и центра толерантности», — заявила Яна Агмон, глава представительства Натив в Российской Федерации, советник посольства Государства Израиль в Российской Федерации.

После премьеры оперы «Альфа & Омега» Гиль Шохат приобрел мировую известность; для израильского оперного искусства эта работа стала переломной и во многом определила вектор развития композиторов и театральных режиссеров в первой половине 2000-х годов.

«Мне нравится, как звучит Россия. Из чего вообще складывается звучание какого-либо места? Это природа, язык и музыка концертных залов. Я был на севере России, недалеко от Сибири. Звук севера — невероятная холодная тишина. Я люблю русский язык, он более мягкий, нежели иврит. Но, конечно, для меня, как для музыканта, наиболее важно то, что происходит в концертных залах. Российская музыкальная традиция богата и полна эмоций, она имеет абсолютно специфическую манеру игры, пения. Чайковский, Рахманинов, Скрябин, Стравинский, Шостакович и другие композиторы — сильно повлияли на становление моего музыкального вкуса. Думаю, это чувствуется по моей опере «Альфа & Омега», премьера которой сейчас проходит в Москве», — рассказывает Гиль Шохат.

«Альфа & Омега» — послание-предостережение, трагическая и даже «апокалиптическая», по словам самого композитора, опера-притча. Ее сюжет поднимает темы преданной любви, искушения, ревности и смерти; он построен на метафоре, которая опирается на устройство классического греческого алфавита, где Альфа и Омега — наименование высшей силы, начала и конца всего сущего. Спектакль готовила международная команда, возглавляет которую Народный артист России, режиссер Дмитрий Бертман. Музыкальный руководитель — главный дирижер «Геликон-оперы» Валерий Кирьянов.

В рамках мероприятия в Еврейском музее Гиль Шохат рассказал гостям об опере и сыграл специальный джазовый концерт вместе с российским пианистом Даниилом Крамером. Для Шохата выступление в качестве джазового исполнителя — необычный опыт: он специализируется на академических музыкальных направлениях, большая часть его сочинений предназначена для симфонического оркестра.

«Всего за полтора часа мы с Гилем сделали импровизированную версию «Рондо в турецком стиле» Моцарта и токкаты Баха. Это стало возможным благодаря тому, что на сцене встретились два очень разных, но при этом профессиональных, музыканта. Гиль — классический композитор и пианист, я — джазовый. Мы нашли точки соприкосновения, и все получилось. Гиль проявил остроумие в импровизации к моцартовскому концерту, здесь сказываются особенности израильской музыкальной школы. У Гиля эффектная манера игры. Мы с ним в этом плане очень разные. Многие любят единомышленников, а я обожаю играть с людьми, которые мыслят, слышат и видят не так, как я», — рассказывает Даниил Крамер, джазовый пианист, Народный артист России, композитор, педагог и музыкальный деятель, обладатель Европейской Премии имени Г. Малера (2000), почетный член Сиднейского профессионального джаз-клуба, член джаз-клуба г. Хаппаранда (Швеция).


страна
Израиль, Россия
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