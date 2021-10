iajo.org – 25 лет в Сети

У коллег – юбилей. 25 лет в Сети отмечает сайт «Международные архивы для джазового органа» (The International Archives for the Jazz Organ (IAJO). Сайт основал большой любитель органной музыки и, одновременно, джазфэн Юрген Вольф (Jürgen Wolf) из немецкого Кельна.



Как рассказывает сам Вольф, с появлением интернета в середине 90-х он решил, что это отличная возможность поделиться своим увлечением с другими. Коллекционировать же джазовую музыку для органа он начал давно. В 1996 году, сайт начинался с 20 страниц. Сегодня в нем таких страниц 3000. Сайт включает информацию о более, чем 800 джазовых органистах: их профили, дискографии и иная информация.



Со многими из своих героев Юрген встречался лично. Среди них Джимми Смит, Джек МакДафф, Джои ДеФранческо, Лонни Смит, Тони Монако, Лэрри Голдингс. Сегодня Вольф стремится к дальнейшему развитию сайта, чтобы сделать его еще интереснее.



Леонид АУСКЕРН