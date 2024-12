Секреты Билли Кобэма

«Кобэм: музыка и искусство игры на ударных Билли Кобэма» (Cobham: The Music and Drumming of Billy Cobham) – так называется новая книга Джо Бергамини, выпущенная издательствомHudson Music. Оформленная в виде большого альбома с обилием фотоиллюстраций (в том числе из личного архива музыканта), она объединила авторский комментарий со множеством интервью знаменитого ударника и подробно исследует его биографию с юных лет и до наших дней, развитие карьеры музыканта, его записи с конца 60-х годов. Кобэм рассказывает в интервью о своих взглядах на музыкальную индустрию, сочинение музыки, записи, руководство ансамблями, образовательную деятельность.

В книгу вошли интервью с Джоном МакЛафлином, Роном Картером, Рэнди Брекером, братом Билли Уэйном Кобэмом, японским мастером игры на барабанах тама Кеном Хошино и многими другими. Особо ценной частью книги являются нотные транскрипции записей с участием Кобэма в составе Mahavishnu Orchestra, у Майлса Дэвиса, альбомов лейбла CTI, а также важнейших собственных альбомов Кобэма: Spectrum, Crosswinds, Total Eclipse, Warning, Power Play и других. Перечень транскрипций выглядит так:

CTI RECORDS:



"In a Mist" – Freddie Hubbard – Sky Dive

"Make Me Rainbows" – Stanley Turrentine – The Sugar Man

"White Rabbit" – George Benson – White Rabbit

"Skyscrapers" – Deodato – Deodato 2



MILES DAVIS:



"Right Off" – Jack Johnson



MAHAVISHNU ORCHESTRA:



"Vital Transformation" – The Inner Mounting Flame

"Dance of Maya" – The Inner Mounting Flame

"You Know You Know" – The Inner Mounting Flame

"Birds of Fire" – Birds of Fire

"Celestial Terrestrial Commuters" – Birds of Fire

"One Word" – Birds of Fire



BILLY COBHAM:



"Quadrant 4" – Spectrum

"Stratus" – Spectrum

"Spectrum" – Spectrum

"Red Baron" – Spectrum

"Spanish Moss" – Crosswinds

"Heather" – Crosswinds

"Solarization" – Total Eclipse

"Lunarputians" – Total Eclipse

"Panhandler" A Funky Thide of Sings

"Mozaik" – Warning

"The Conflict" – Power Play

"Fragolino" – Compass Point



OTHER PROJECTS:



"Hip Pockets, " "Juicy" – Billy Cobham – George Duke Band: Live on Tour in Europe

"Walkin’" – Hurricane (video) – Herbie Hancock, Ron Carter, Billy Cobham





Леонид АУСКЕРН