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Секреты Билли Кобэма

16.12.2024

Секреты Билли Кобэма

«Кобэм: музыка и искусство игры на ударных Билли Кобэма» (Cobham: The Music and Drumming of Billy Cobham) – так называется новая книга Джо Бергамини, выпущенная издательствомHudson Music. Оформленная в виде большого альбома с обилием фотоиллюстраций (в том числе из личного архива музыканта), она объединила авторский комментарий со множеством интервью знаменитого ударника и подробно исследует его биографию с юных лет и до наших дней, развитие карьеры музыканта, его записи с конца 60-х годов. Кобэм рассказывает в интервью о своих взглядах на музыкальную индустрию, сочинение музыки, записи, руководство ансамблями, образовательную деятельность.

В книгу вошли интервью с Джоном МакЛафлином, Роном Картером, Рэнди Брекером, братом Билли Уэйном Кобэмом, японским мастером игры на барабанах тама Кеном Хошино и многими другими. Особо ценной частью книги являются нотные транскрипции записей с участием Кобэма в составе Mahavishnu Orchestra, у Майлса Дэвиса, альбомов лейбла CTI, а также важнейших собственных альбомов Кобэма: Spectrum, Crosswinds, Total Eclipse, Warning, Power Play и других. Перечень транскрипций выглядит так:

CTI RECORDS:

"In a Mist" – Freddie Hubbard – Sky Dive
"Make Me Rainbows" – Stanley Turrentine – The Sugar Man
"White Rabbit" – George Benson – White Rabbit
"Skyscrapers" – Deodato – Deodato 2

MILES DAVIS:

"Right Oﬀ" – Jack Johnson

MAHAVISHNU ORCHESTRA:

"Vital Transformation" – The Inner Mounting Flame
"Dance of Maya" – The Inner Mounting Flame
"You Know You Know" – The Inner Mounting Flame
"Birds of Fire" – Birds of Fire
"Celestial Terrestrial Commuters" – Birds of Fire
"One Word" – Birds of Fire

BILLY COBHAM:

"Quadrant 4" – Spectrum
"Stratus" – Spectrum
"Spectrum" – Spectrum
"Red Baron" – Spectrum
"Spanish Moss" – Crosswinds
"Heather" – Crosswinds
"Solarization" – Total Eclipse
"Lunarputians" – Total Eclipse
"Panhandler" A Funky Thide of Sings
"Mozaik" – Warning
"The Conflict" – Power Play
"Fragolino" – Compass Point

OTHER PROJECTS:

"Hip Pockets, " "Juicy" – Billy Cobham – George Duke Band: Live on Tour in Europe
"Walkin’" – Hurricane (video) – Herbie Hancock, Ron Carter, Billy Cobham

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
фьюжн
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