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«Мир Гитары» отметит 100-летие Астора Пьяццоллы

24.05.2021


«Мир Гитары» отметит 100-летие Астора Пьяццоллы
XXIV Международный музыкальный фестиваль «Мир гитары» пройдет с 24 по 28 мая в Калуге. В течение пяти фестивальных дней на сцене КЗ Филармонии будет звучать гитарная музыка различных жанров и направлений: классика, русская гитара, фламенко, джаз-рок и фьюжн, которую исполнят талантливые исполнители из 14 стран.
27-го мая, в один из центральных дней "Мира Гитары" состоится концерт-презентация нового альбома гитариста-виртуоза Романа Мирошниченко «Шестое Чувство". Спустя всего несколько месяцев после официального релиза, новая работа получила признание на мировом уровне. Альбом стал лауреатом американской премии Global Music Awards, завоевал популярность в Японии, где стартовала широкая дистрибьюция, а одна из композиций «Bodhrán's Magic», наряду с произведениями Hans Zimmer, Allan Silvestri и Howard Shore получила номинацию престижнейшей американской премии Hollywood Music In Media Awards. "Когда слушаешь мощную гитарную игру Романа Мирошниченко, вспоминаются Эл Ди Меола и Джон Маклафлин времен проекта "Махавишну", но вскоре становится очевидно, что Мирошниченко нашел свой собственный язык, ставший эталоном фьюжн-гитары XXI века.» - заявил в рецензии на новый альбом Романа Мирошниченко один из наиболее известных и уважаемых критиков и джазовых историков современности Скотт Яноу (Scott Yanow).
Cпециальный гость фестиваля - выдающийся аргентинский пианист Марио Пармисано, который специально приедет на один из фестивальных дней, посвященный 100-летию короля танго Астора Пьяццоллы.


стиль
джаз
страна
Россия
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