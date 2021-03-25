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"Быть артистом в эпоху Ковида"

25.03.2021


Быть артистом в эпоху Ковида
В конце апреля на YouTube состоится премьера документального фильма "Being an Artist During The Covid Era" (Быть артистом в эпоху Ковида). Как указывают авторы: продюсер Виктор Радзиевский и музыкант Алексей Круглов, который выступил режиссером фильма, лента затронет актуальные темы положения артистов в современном мире, где бушует пандемия.

"15 интервью с артистами из 15 стран мира. Я постарался провести независимое расследование, чтобы показать ситуацию без купюр - от Бразилии, Индии и Тайваня до Европы и США", - уточнил на своей странице Виктор Радзиевский.

Фильм готовится к показу на английском языке. Как известно, в нем приняли участие: барабанщик Петр Ившин, актриса Карина Несмеянова, заслуженный артист России Даниил Крамер, а также звезды мировой музыкальной сцены Allan Harris (США), в качестве актера озвучки, Freddie Hendrix (США), Nelson Faria (Бразилия), Emanuele Cisi (Италия), Manish Pingle (Индия), Frits Landesbergen (Голландия), а также некоторые другие артисты.

Трейлер уже представлен на YouYube на канале Being Artist.
Виктор РАДЗИЕВСКИЙ-мл
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