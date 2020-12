Джзовый гала-концерт 24 декабря

Новогодний джазовый гала-концерт музыкального конкурса «Arena Moscow Night. Наш джаз», организованного Национальным фондом поддержки правообладателей (НФПП), состоится 24 декабря 2020 года. В концерте примут участие финалисты и победители проекта «Arena Moscow Night. Наш джаз»: ProJazz.Group Энтони Карапетяна, занявшая первое место, обладатели второго места Антон Котиков и его группа «Арфа & Джаз», группа Shoo, завоевавшая третье место, Трио Арсения Рыкова и Анастасия Лютова со своим коллективом «Лютый Бэнд». Специальными гостями новогоднего джазового шоу станут пианист Даниил Крамер, певицы Мариам Мерабова и Анна Бутурлина, саксофонист Алексей Круглов, композитор и дирижер Александр Клевицкий. Ведущие – актер и музыкант Максим Линников и джазовый обозреватель, теле- и радиоведущий Михаил Митропольский.



Для заключительного концерта «Arena Moscow Night. Наш джаз» его участники подготовили свои лучшие номера. Так, группа Shoo исполнит две песни – «Минуты» и «Обнимаю». Слова к этим песням написала солистка группы Шуня Мещерякова, а автором музыки стал клавишник коллектива Максим Мещеряков. «Арфа & Джаз» сыграет композиции «Deck the Halls» и «Greensleaves», аранжировку к которым создал лидер коллектива Антон Котиков. ProJazz.Group исполнит «Щедрика» и авторскую композицию Энтони Карапетяна «Зима», а Трио Арсения Рыкова представит импровизацию на тему популярной песни «А снег идет» Андрея Эшпая.



«Лютый бэнд» Анастасии Лютовой, в свою очередь, подготовил для предстоящего гала-концерта попурри из самых популярных рождественских мелодий, в котором можно будет услышать фрагменты из «Christmas Song», написанной в 1944 году Мелом Торме и Бобом Уэллсом, «Zat You Santa Claus» Джека Фокса, рождественскую песню Фреда Кутса на слова Хейвена Гиллеспи «Santa Claus Is Coming to Town», написанную в 1934 году, «Jingle Bell Rock» Джима Бута и «Jingle Bells» Джеймса Лорда Пьерпонта, а также «Have Yourself a Merry Little Christmas», авторами которой являются Хью Мартин и Ральф Блейн. Гала-концерт можно будет посмотреть онлайн на сайте Arena Moscow Night, на портале «Культура.РФ», в соцсети «Одноклассники», на страницах в Facebook и «ВКонтакте» информационного агентства «Музыкальный Клондайк», где организованы прямые трансляции концертов Arena Moscow Night.



НФПП открыл проект Arena Moscow Night в марте 2018 года. В прошлых сезонах в конкурсной программе принимали участие молодые, но уже профессиональные артисты оперы, солисты музыкальных театров из разных городов. В этом сезоне в центре внимания проекта Arena Moscow Night оказался джаз – музыка с вековой историей, не теряющая своей актуальности.



В рамках проекта «Arena Moscow Night. Наш джаз» прошло пять отборочных туров. В каждом из них за право выхода в полуфинал боролись три коллектива – один из них, а иногда и сразу два становились победителями. Финалисты проекта были определены по результатам трех полуфинальных концертов «Arena Moscow Night. Наш джаз», а 19 ноября были названы имена победителей конкурса – ими стали группы Shoo, «Арфа & Джаз» и ProJazz.Group.



Партнерами проекта выступают портал «Культура.РФ», социальная сеть «Одноклассники», кинокомпания «Русское кино», информационное агентство «Музыкальный Клондайк», информационное агентство InterMedia, портал «Культуромания», кафе «Март», зал для торжеств «Пантеон» в «Царицыно», Российский музыкальный союз, Музыкальное издательство «Рэй Рекордс», газета «Культура», банк «Новый век».



Онлайн-трансляция новогоднего гала-концерта «Arena Moscow Night. Наш джаз» начнется 24 декабря в 20.00.