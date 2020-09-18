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Концерты к 100-летию Дэйва Брубека

18.09.2020


Концерты к 100-летию Дэйва Брубека
7 октября в Концертном зале «Зарядье» и 11 октября в Концертном зале Тульской филармонии в рамках фестиваля Brass Days пройдут концерты, посвященные 100-летнему юбилею знаменитого американского композитора и пианиста Дэйва Брубека с участием Игоря Бутмана и его квинтета, солистки «Геликон-опера» Марии Масхулии, Российского национального оркестра и Тульского филармонического симфонического оркестра под управлением Владислава Лаврика, который также выступит и в качестве солиста.

Дэйв Уоррен Брубек – одна из знаковых фигур в истории мирового джаза и выдающийся представитель направления кул-джаз. 100-летие со дня рождения знаменитого аранжировщика, композитора, пианиста и руководителя легендарного Квартета Дэйва Брубека, чей хит Take Five стал «золотым» джазовым стандартом, в 2020 году широко отмечается по всему миру. Этой дате посвящен и концерт Российского национального оркестра – единственного в России симфонического коллектива, выступавшего с Квартетом Дэйва Брубека как в России (1997), так и в США (2002).

Слушатели юбилейного концерта в зале «Зарядье» услышат лучшие сочинения патриарха кул-джаза, а также несколько премьер. Так, в этот вечер состоится мировая премьера композиции Brandenburg Gate: Revisited («Бранденбургские ворота: Возвращение»). Написанная Дэйвом Брубеком в 1961 году, она впервые прозвучит в аранжировке его сына Мэтью. Также меломанов ждет европейская премьера Time Out Suite, аранжированного для симфонического оркестра и джазового ансамбля другим его сыном – Крисом. Time Out Suite – сюита, объединившая композиции со знаменитого альбома Time Out. Выпущенный Квартетом Дэйва Брубека в 1959 году, он стал лидером продаж и приобрел статус культового.

Участником юбилейного вечера станет Игорь Бутман и его квинтет. Российский музыкант познакомился с Дэйвом Брубеком в Ленинграде в 1987 году, когда американский ансамбль гастролировал в СССР. «Каждый момент игры с ним был уникальным, – вспоминает Бутман об их совместном выступлении. – Он даже выскочил из-за пианино, чтобы пожать мне руку. Позже, когда мы вместе играли в Соединенных Штатах, он поддержал мою музыкальную карьеру».

Принять участие в российском чествовании знаменитого джазмена должен был и его сын – контрабасист, тромбонист и композитор Крис Брубек. Однако его приезд стал невозможным из-за пандемии Covid-19 и ограничений в авиасообщении. «Мне очень жаль, что я не смогу выступить с Игорем и моими друзьями из РНО в вашем великолепном концертном зале, как это было запланировано, – написал музыкант, обращаясь к зрителям «Зарядья». – Тот факт, что российские джазовые и классические музыканты отметят 100-летие отца концертом, который проводится со всеми необходимыми мерами предосторожности для защиты слушателей от вируса и с прямой трансляцией для тех, кто не может присутствовать лично, – это впечатляющая дань уважения Дэйву. Мои поздравления и признательность всем, кто сделал возможным этот праздник, и особенно российским и американским спонсорам, которые разделяют нашу веру в важность музыки как универсального способа выражения дружбы».

Концерты и другие мероприятия в честь столетия Дэйва Брубека в России стали возможными благодаря грантам Trust for Mutual Understanding (Нью-Йорк), Cargill Russia Inc. и Фонда семьи Блаватников (Нью-Йорк) и при поддержке со стороны фонда Brubeck Living Legacy Public Charity (Коннектикут), Russian Arts Foundation (Калифорния) и Swashbuckler Enterprises, Inc. (Вашингтон, округ Колумбия)


страна
Россия
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