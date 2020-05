Чарли Розен бьет рекорды

В 2018 году работающий преимущественно в бродвейских шоу и на телевидении композитор, мультиинструменталист и бэнд-лидер Чарли Розен (Charlie Rosen) основал новый оркестр под названием The 8-Bit Big Band. Еще один джазовый биг-бэнд? Не совсем. Розен с этим составом из 33 человек занялся исполнением музыкальных тем из популярных компьютерных игр. В том же 2018 году был выпущен первый альбом с характерным названием Press Start!,в 2019 году последовал новый проект - Choose Your Character. Оба альбома были встречены чрезвычайно тепло. С огромным успехом прошли и живые выступления оркестра в Нью-Йорке и Бостоне. Музыкальные видео оркестра, регулярно выкладываемые на YouTube, пользуются большим спросом: на сегодня у 8-Bit Big Band более 90 тысяч подписчиков. Розен тонко уловил веяние времени и попал в десятку. Он считает, что, по аналогии с традиционной Great American Songbook, настало время создавать New American Songbook с музыкой из компьютерных игр.14 мая 2020 года Розен установил рекорд, выложив видео, где общей сложностью 664 музыканта из сорока разных стран одновременно исполняют тему Lifelight из Super Smash Brothers. Это самый большой виртуальный биг-бэнд в мире. Видео можно посмотреть здесь: