glo Studio: серия эксклюзивных онлайн-концертов

Новое время диктует свои правила и требует свежих идей и решений. Принимая вызов сложившихся обстоятельств и следуя стремлению к новым впечатлениям и открытиям, бренд glo представляет собственную музыкальную платформу - glo Studio.
Территория проекта glo Studio гарантирует трансляцию мощного звука и концертного драйва прямо к вам домой из места, где рождается музыка, места – сакрального для каждого музыканта – студии звукозаписи.
Начиная с 24 апреля, 7 концертов актуальных хэдлайнеров, 7 вечеров, наполненных студийной импровизацией и живыми эмоциями, день за днем будут идти в прямом эфире музыкальной платформы glo Studio. Новые имена российской музыкальной сцены и артисты, которые уже давно не нуждаются в представлении – исполнят, как свои известные треки, так и абсолютно свежий материал.
Неделя разноформатного саунда в ритме glo! Состав проекта смело претендует на растянувшийся во времени онлайн фестиваль со множеством сцен и разносторонней музыки. Инди блок от Pompeya, ГШ и Пасош, дрим-поп и мечтательная электроника в исполнении Kate NV и Хабн Дадн, баллады от Artemiev и легендарная группа «Альянс»… И все это в онлайн стриме на glo Studio, не выходя из дома!
Самые романтичные классики русского рока вновь на волне небывалой популярности. После молчаливого затишья длиной в четверть века широко известная в 90-х московская группа «Альянс» громко напомнила о себе. Прошлой весной музыкант Олег Парастаев выложил в YouTube клип на песню «На заре», снятый еще в 1987 году и тогда же забракованный. За сутки видео набрало полмиллиона просмотров. Так началась новая эпоха «Альянса».
Сегодня их творчество находит отклик в душе не только у тех, кто помнит из прошлого, но и приводит в полный восторг современную избирательную молодёжь. В 2020 году "Альянс" записали альбом "Космические сны", ознаменовавший возвращение группы к нью-вейвовым корням. В рамках концерта на glo Studio https://www.afisha.ru/concert/2018079/ музыканты представят свой свежий альбом «Космические Сны» и хорошо известные хиты.
25.04.2020 Kate NV
Катя Шилоносова в составе московской рок-группы Глинтшейк играет шумный авант-рок, а в своем сольном проекте Kate NV изучает более умиротворенные музыкальные территории. Ее главные источники вдохновения – экзотические мелодии и нежные тембры японского синти-попа 80-х, сконструированного участниками Yellow Magic Orchestra Харуомо Хосоно и Рюити Сакамото, и эмоциональные изыскания поп-авангардистки Лори Андерсон.
Катя Шилоносова трансформирует свои музыкальные пристрастия в изобретательную поп-музыку, балансирующую между сложностью и доступностью. Альбомы Kate NV издаются на авторитетных международных лейблах, включая американские RVNG Intl и Orange Milk и японский PLANCHA, и получают высокие оценки от самых уважаемых медиа — The Guardian, Pitchfork, PopMatters и многих других. 12 июня у Kate NV выходит второй альбом на американском лейбле RVNG Intl
Хадн дадн — московская группа, играющая в жанре "ляоакын". "Ляо" — этнические мотивы и залихватство, "акын" — познание мира посредством личного переживания, и, если объединить, получается ляоакын — сопереживание и сочувствие. Дерзкие, лирические и инновационные музыканты посвящают свои песни городам, предметам и, как они сами говорят, Максиму Горькому, заточая в своих песнях самые сильные чувства и впечатления от мира.
В начале года солистка группы – Варя Краминова – анонсировала подготовку нового альбома на португальском языке. В рамках концерта на платформе glo Studio https://www.afisha.ru/concert/2018081/ музыканты сыграют песню "Плющ" со сборника ИМИ. Ранее этот трек звучала в эфире всего 1 раз. Не упустите возможность услышать новый материал первыми.
27.04.2020 Artemiev
В этом году ARTEMIEV исполняется 10 лет! За плечами у коллектива три полноценных, три мини-альбома и несколько саундтреков, а также многочисленные выступления на значимых фестивалях. Этой весной ARTEMIEV вернулись к любителям хорошей музыки с совершенно новым материалом. В марте состоялся релиз первого сингла "Небо кувырком – первая студийная работа с будущей полноценной пластинки ARTEMIEV, премьера которой запланирована на осень текущего года. Не пропусти концерт ARTEMIEV на glo Studio https://www.afisha.ru/concert/2018082/
28.04.2020 ГШ/ Glintshake
На свой манер интерпретируя явление поп-музыки и освободившись от клише и предрассудков, музыкальный и поэтический язык ГШ вбирает в себя все, до чего только могут дотянуться загребущие руки ее участников — от произведений композиторов и художников разных жанров до самых банальных бытовых ситуаций и косноязычных объявлений на двери подъезда. В итоге получается конвульсивный, постоянно меняющийся звуковой поток, напоминающий то краут-рок, то психоделические запилы 70-х, то ноу-вейв, то неистовые скачки вокруг рок-клуба в уездном советском городке. Тексты песен повествуют об абсурдности российского бытия и исполнены мистицизмом как районного, так и глобального масштаба.
За последние пару лет ГШ выступили на фестивалях Fusion (Германия), One of a Million (Швейцария), Eurosonic (Нидерланды), Iceland Airwaves (Исландия), Spring Break (Польша) и др., сыграли на главных сценах «Боли», Пикника «Афиши» и прочих российских фестивалей, а также стали первой русскоязычной группой в эфире радио KEXP (США) и т.д., и т.п.
Московское эмо-панк трио в стиле 90-х – Пасош – впервые зазвучало в начале 2015. Всего за каких-то 5 лет, набрав не слабые обороты популярности, сегодня Пасош зарекомендовали себя одной из ключевых рок-групп в России.
Авторы строчек «Я живу в России, и мне не страшно», хедлайнеры фестиваля «Боль» и герои 20-летних – они поют песни о современном поколении в контексте их актуальных проблем и реальности, изящно укореняясь в своих текстах в локальном пространстве.
Pompeya — едва ли не первая группа из России, поющая на английском, которой удалось заполучить мировую славу. Возможно, секрет популярности кроется в ее необычном звучании, сотканном из танцевального поп-рока, ярких гитарных партий и стильного new wave-вокала. «70-е, 80-е и музыка этого периода просто великолепны сами по себе. Мы выбираем ее и продвигаем вперед!», — говорят музыканты коллектива.
Начиная с 2006 года, группа дала десятки концертов на фестивалях разного уровня по всему миру, выступив на одной сцене, в частности, с Ариэль Пинк и Марком Демарко.
Большую часть времени музыканты группы Pompeya проводят в Лос-Анджелес, где сочиняют и записывают свою музыку. В 2018 году там же был выпущен альбом «Dreamers», который
Концерт Pompeya на glo Studio https://www.afisha.ru/concert/2018085/ никак нельзя пропустить: редко встретишь отечественную группу, которая добилась мировой популярности, сохранив при этом полную творческую независимость. В раках концерта будет представлен трек «I’m On My Own» - новая песня, которая затрагивает актуальную тему изоляции, однако в более глубоком смысле. Музыканты большую часть времени живут «в изоляции» - работа в студии, работа над текстами и так далее, вполне стандартное состояние и в нём положительные стороны...