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День Дурака во время чумы: 7 «фантастических» пианистов издали новый концерт

02.04.2020


День Дурака во время чумы: 7 «фантастических» пианистов издали новый концерт
1 апреля фортепьянная секция авант-джазового ансамбля "Фантастычныя плыўцы" презентовала третий по счету "Фартэпіянны канцэрт". Запись была произведена в августе 2019 года в культурном хабе ОК16 в Минске, где в это время проходил арт-фест «Мифологемы тысячелетия». Фортепиано было установлено и настроено в помещении бывшего промышленного цеха. В записи приняло участие семеро пианистов: Максим Субач (ex-TonqiXod, Subtonans), Дарья Богослова (Race of Dreamers), Максим Ивкин (Tālava, "Балцкі субстрат"), Мишель Дайлида ("БАК", "Голос Кинчева"), Аполлинария Акимова (Minsk Improvisers Orchestra), Илья Сивцов и Виктор Семашко. Как обычно, каждый участник – один за одним – представлял спонтанную импровизацию, стремясь связать весь концерт в единое музыкальное полотно. Так, по очереди, пианисты отыграли три круга.

«Первый круг оказался самым узким, ознакомительным. Каждый представил, можно сказать, свою визитную карточку. Во втором круге прозвучали уже более развернутые, самодостаточные вещи. А в третьем неожиданно начался некий парад пародий, юморесок, буффонада, дуэты, вокализы… Была идея даже перевоплоится в хор пианистов», - рассказывает организатор концерта Виктор Семашко. В свою очередь музыкальный обозреватель Геннадий Шостак дает такое описание третьего круга: «Дарья Богослова…играя, одновременно куковала, кукарекала, мяукала, даже сымпровизировала-пропела небольшой текст. После этого мы услышали … французскую жигу! Виктору Семашко импровизация так понравилась, что в конце, не удержавшись, он выдал звук, напоминавший собачий лай. Весело было не только зрителям, но и музыкантам. Импровизация Максима Субача также получилась вокально-инструментальной. Он пел вокализы, завывал фальцетом, рычал, хохотал, кхекал, использовал фортепьянные педали, как своеобразный ударный инструмент…»

Познакомиться с новым релизом "Фантастычных плыўцоў" можно на их концертном аккаунте - https://fantastic-swimmers.bandcamp.com/album/piano-concert-3. Предыдущие два концерта доступны для прослушивания и скачивания на страничках иностранных лейблов Mahorka (Болгария) (https://mahorka.bandcamp.com/album/piano-concert-i) и Murmure Intemporel (Франция) (https://archive.org/details/MI314-Fantastic_Swimmers-Piano_Concert_II).


стиль
джаз
страна
Беларусь
музыкальный стиль
авангард
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