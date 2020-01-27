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Премьера концерта Paraorchestrа: «Анатомия оркестра: рефракции и абстракции» и дискуссия



Дата и время концерта: 7-8 февраля 2020

Место: Атриум Музея «Гараж», ул. Крымский Вал, д 9, стр 32 Москва



Paraorchestrа — явление чудесное и таинственное. «Анатомия оркестра: рефракции и абстракции» позволит пробраться в самое нутро этого удивительного организма, чтобы исследовать его устройство.



Произведение, которое будет исполнено в Атриуме музея «Гараж», сочетает в себе элементы инсталляции и концерта. Зрители смогут перемещаться между исполнителями, приближаться к ним и взаимодействовать, создавая свой собственный звуковой ряд.



В программе — барочное сочинение И. С. Баха, щегольский дух которого не выветрился за несколько веков; современная поражающая воображение трактовка древней музыкальной формы в абстрактной манере, предложенная голландским композитором Луи Андриссеном; а также размышления на тему — или преломления давно исчезнувших музыкальных вселенных от современных композиторов Нико Мали и Питера Максвелла Дейвиса.



Концерт в исполнении музыкантов Paraorchestrа, которые сыграют на традиционных и электронных инструментах под управлением дирижера Чарльза Хейзелвуда, — это «настоящее аудиовизуальное торжество, необычайное, не имеющее аналогов путешествие в мир звука». Мы не просто наблюдали. Мы что-то слышали. Мы погрузились в нечто действительно необычное… Paraorchestra заслуживает настоящей похвалы за в высшей степени оригинальное видение того, каким может быть оркестр, за то, что он показывает нам, в каком направлении мы могли бы развиваться».



Сэр Ник Серота, Председатель Совета по искусству Англии, о «Природе почему»



Утром и в первой половине дня 6 февраля все желающие смогут заглянуть в «Гараж» и понаблюдать за репетициями «Анатомии оркестра» в Атриуме Музея.



Программа



Бранденбургский концерт № 3 соль мажор - И. С. Бах BWV 104

"И вот свидетельство Иоанна"- Орландо Гиббонс / Нико Мали

Две прелюдии и фуги (до-диез минор и до-мажор) - И. С. Бах / Питер Максвелл Дейвис

Hoketus - Луи Андриссен



Событие является частью программы Года музыки Великобритании и России, которая проводится Посольством Великобритании в Москве при поддержке Британского Совета. Дискуссия после перформанса «Анатомия оркестра: абстракции и рефракции»



Дата и время: 8 февраля 2020 15:15–16:00

Место: Лекторий Музея «Гараж»



Вход свободный по предварительной регистрации. Мероприятие пройдет на английском языке с синхронным переводом на русский.



Мероприятие доступно для глухих и слабослышащих посетителей, будет осуществляться синхронный перевод на русский жестовый язык.



Кларнетист Ллойд Коулман и дирижер Чарльз Хейзелвуд приглашают присоединиться к совместному — вдумчивому и разностороннему — обсуждению творческой деятельности ансамбля Paraorchestra.



Беседа посвящена новаторскому подходу ансамбля к работе с инклюзией и созданию условий для уникального музыкального опыта, максимально приближающего аудиторию к самим основам живого исполнительства.



Придя на встречу вместе со своим инструментом сразу после дневного перформанса, Ллойд Коулман расскажет о некоторых особенностях проекта «Анатомия оркестра» и о тех сложностях, с которыми сталкиваются участники Paraorchestra.



В заключение зрители смогут поделиться своими мыслями или задать вопрос Ллойду или Чарльзу.



О лекторах



Ллойд Коулман — композитор и кларнетист, заместитель директора по музыкальной части в Paraorchestra — ведущем мировом ансамбле высочайшего класса, состоящем из профессиональных музыкантов с инвалидностью и без. Получив музыкальное образование в Королевской академии музыки и музыкальной школе Четам, Коулман работал со многими крупными британскими и международными оркестрами, а также выступал на важнейших фестивалях, в том числе на фестивале в Гластонбери, WOMAD и «Би-Би-Си Промс» (BBC Proms). Наряду с композиторской и исполнительской деятельностью ведет программы о классической музыке на «Би-Би-Си».







Чарльз Хейзелвуд — британский дирижер, призер многочисленных премий, работавший с ведущими оркестрами мира (такими как Королевский оркестр Консертгебау, Амстердам; Симфонический оркестр Шведского радио, Симфонический оркестр Датского радио). Выступал в Карнеги-Холле, на «Би-Би-Си Промс» и многих других международных фестивалях, сотрудничал с широким кругом самых разных артистов, среди которых Professor Green, Найджел Кеннеди, Шарлотт Черч и Вайклеф Джин. Дирижер на более чем 200 мировых премьерах. Основатель Paraorchestra — первого в мире масштабного интегрированного оркестра с участием профессиональных исполнителей-виртуозов с инвалидностью и без. Автор и дирижер музыки к многочисленным знаменитым телевизионным фильмам «Би-Би-Си» (о Моцарте, Бетховене, Чайковском, а также The Beatles, Badly Drawn Boy и о минимализме). Обладатель трех премий Sony Radio Academy Award за радиопередачи для «Би-Би-Си Радио-2». Автор музыки к South African Mysteries, новой постановке «Оперы нищего» Джона Гея и к опере «Жестяной барабан» (обе постановки — совместно с театральной компанией Kneehigh). Провел три выступления в рамках проекта TED Talks.



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