"Электростанция" Джоби Берджесса в Екатеринбурге

23 января 2020 года Свердловская филармония представит екатеринбургским меломанам яркую программу британской классической, альт-классической и неоклассической музыки с участием «безумно талантливого британского перкуссиониста» (Chicago Classical Music) Джоби Берджесса, маэстро Алексея Богорада и Уральского академического филармонического оркестра.



В рамках Года музыки Великобритании и России один из самых разноплановых перкуссионистов Великобритании, Джоби Берджесс, известный своими виртуозными выступлениями, смелым сотрудничеством и большой просветительской работой представит проект «Электростанция». Сочетая в себе минимализм, электронику и оригинальный видеоарт, Powerplant находится в авангарде альтернативной классической сцены, представляя перкуссионные концерты с музыкой Хавьера Альвареса, Грэма Фиткина, Габриэля Прокофьева и Макса де Варденера, видеоартом Кэйти Хинде и звуковым оформлением Мэтью Фэйрклафа.



Вторая часть программы включает в себя «Энигма-вариации» английского классика Эдварда Элгара, российскую премьеру Концерта для большого барабана с оркестром Габриэля Прокофьева и мировую премьеру произведения Мэтта Фэйрклафа «Мимолетный ответ».



Дата и время: 23 января, 18:30 – 20:00

Место: Большой концертный зал Свердловской филармонии, Улица Карла Либнехта 38А, Екатеринбург