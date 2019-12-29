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Fantastic Swimmers подготовили праздничную компиляцию

29.12.2019


Fantastic Swimmers подготовили праздничную компиляцию
Авант-джазовая группа "Фантастычныя плыўцы" собрала в один релиз ранее неопубликованные произведения. Записи охватывают период с 2012 по 2018 год.

Сессии звукозаписи проходили в разных точках Минска и его окрестностях – в деревне Горани и в местечке Раков. В общем списке музыкантов, представленных в сборнике, - 15 фамилий. Две композиции создавались вместе с фолк-группой Еssa во главе с Тодаром Кашкуревичем и Ольгой Дедовик. Трек-лист обрамляют миксы от иностранных лиджеев Butcher Pete и Dr. Clinch.

"Что касается локаций, в которых нам доводилось выступать в течение этих лет, то некоторых уже нет, как «Галереи 12», а в других, как в офисе Белорусского союза дизайнеров, концерты организовывают весьма редко. Миксы неизвестных мне лиджеев с использованием нашей музыки я попросту однажды нашел в Сети,» - признается бэнд-лидер Виктор Семашко.

Послушать и скачать компиляцию Fantastic Swimmers "Selected" можно по следующей ссылке:

https://fantastic-swimmers.bandcamp.com/album/selected


стиль
джаз
страна
Беларусь
музыкальный стиль
авангард, этно-джаз
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