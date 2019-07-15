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Fantastic Swimmers сыграли в Варшаве «Большой концерт №15»

15.07.2019


Fantastic Swimmers сыграли в Варшаве «Большой концерт №15»
Авант-джазовый ансамбль “Фантастычныя плыўцы” выпустил Concerto Grosso с порядковым номером 15. Новую программу исполнил смешанный белоруско-польский состав коллектива. В записи участвовали Якуб Круликовски из Познани (фортепьяно), варшавяне Ольгерд Долькальски (труба) Петр Мэлех (кларнет и бас-кларнет), Петр Домбровски (перкуссия), уроженка Новополоцка Вероника Лось (вокал) и минчанин, создатель ансамбля, Виктор Семашко (флейта, кларнет).

Виктор рассказывает: « Все композиции, кроме финальной, строились на основе сочиненных мной за сутки перед выступлением графических партитур. Они и названия получили по принципу построения: ячейки, петли, гамма… Контролируемая импровизация и методы ее контроля – это то, что сегодня меня интересует в наибольшей степени. Когда графики и инструкции подготовлены, возникает ощущение, что концерт уже наполовину сыгран. Остается только наполнить предлагаемые формы.»

В композиции «Аллигатор» использованы две фольклорные песни про солнце, разученные с пластинки конца 30-х годов. В «Интермедии» Вероника озвучивает на польском отдельные буквы, затем цифры, потом цвета. Финальная и самая продолжительная композиция, исполненная коллективом без партитур, полностью спонтанно - Ad lib.

Запись Concerto Grosso #15 “Фантастычных плыўцоў” была сделана прошедшей весной в варшавском клубе Młodsza Siostra. В качестве слушателей на концерте побывали дирижер Warsaw Improvisers Orchestra Рэй Дзикаты, композиторы Эдвард Селицки и Анджей Рейман. По словам последнего, концерт получился интересным и разнообразным.

https://fantastic-swimmers.bandcamp.com/album/concerto-grosso-15


страна
Беларусь, Польша
музыкальный стиль
авангард
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