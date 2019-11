OF MONSTERS AND MEN в Санкт-Петербурге

Концертное агентство «Светлая музыка» представляет: OF MONSTERS AND MEN в Санкт-Петербурге 12 июля 2020 года! Of Monsters and Men — исландская инди-фолк группа, ставшая всемирно известной благодаря хиту 2011 года «Little Talks». Секрет популярности Оf Monsters And Men заключен в магической притягательности музыки северных народов и острова Исландия, этот музыкальный феномен появился благодаря прекрасным мультиинструменталистам, создающим сложные и тонкие музыкальные хитросплетения, именно они выдумывают все эти невероятные аранжировки, а их живые выступления приводят в восторг толпы людей во всех уголках мира. Новая пластинка «FEVER DREAM», вышедшая в июле этого года, вызвала массу споров среди поклонников. Обязательно к посещению для всех монстров и людей!



Клуб «МОРЗЕ» находится по адресу: Санкт-Петербург,

Севкабель Порт, Гавань Васильевского острова,

Кожевенная линия, 40, 199106