Музыкальный вечер «Ткани»: HELM, JOHN BENCE и другие



ТКАНИ – это серия концертов экспериментальной музыки и перформанса, которая на один вечер объединяет некоторых из самых интригующих и новаторских артистов международной и местной сцены. Выпуск третий.



Концертная программа – от field recordings и musique concrète к электроакустике, пост-индастриалу и новым возможностям человеческого голоса.



Искусственная среда – «приборы технологической заботы» и другие элементы «имитации природы».



Перформативная программа – dark ecology, вирусы и их стратегии; мутации «нечеловеческих» субстанций в лабораторных условиях; звуковая трансформация сознания.



«Ткани» является частью программы Года музыки Великобритании и России 2019, которая основана на признании богатого культурного наследия и музыкальных традиций Великобритании и России и способствует укреплению связей между народами двух стран. Программа Года музыки Великобритании и России проводится Посольством Великобритании в Москве при поддержке Британского Совета.



В программе:



HELM – live, UK



JOHN BENCE – live, UK



ZURKAS TEPLA - live, RU



P - live, RU



ART CRIME - dj-set, RU



AND THOSE UNWELCOMED - commissioned performance, RU



MASHA MOLOKOVA - sound performance, RU



BRINSTAAR & NIKITA OLEINIK – sound performance, RU



Дата и время мероприятия:



6 декабря 2019 года, 20:00 - 01:00



Площадка и адрес:



MUTABOR, Москва, ул. Шарикоподшипниковская 13с32



ОБ АРТИСТАХ



HELM



live, UK



Британец Люк Янгер – неизменный фаворит музыкальных медиа от The Wire до Resident Advisor и участник магистральных фестивалей новаторской музыки от Atonal до Unsound, основатель лейбла Alter, который одновременно входит в число ключевых артистов лейбла PAN, одного из главных поставщиков «популярной экспериментальной» музыки.



Ему подвластны самые широкие межжанровые влияния, при помощи которых он выстраивает сложносочиненные взаимоотношения между зрителем и звуком. Вышедший в 2019 году альбом Helm «Chemical Flowers» стал одной из самых сильных его работ по признанию слушателей и критиков, восхищающихся его «способностью манипулировать звуком», «сталкивая повседневное с непознанным и жутким».



JOHN BENCE



live, UK



Джон Бенс – это молодой британский композитор и продюсер, издающий свои волнующие записи на лейблах Other People Николаса Джаара и Grooming Ива Тьюмора, и известный своими энергичными нарративными сочинениями, которые он преподносит при помощи бескомпромиссного звука, нанося слушателю сокрушительные эмоциональные удары.



Записи Бенса, в которых он использует свои выдающиеся вокальные данные наравне с перкусионными инструментами и подготовленной виолончелью, демонстрируют его бэкграунд в классической композиции вместе с безрассудным драйвом. Едва переступив двадцатилетие он уже закрепил за собой статус выдающегося деятеля сцены экспериментальной музыки Бристоля.



AND THOSE UNWELCOMED



commissioned performance, RU



And Those Unwelcomed («И прочие неугодные нам») – теплица для исследования захватнической природы сознания; новый перформанс художниц Ани Кравченко, Насти Толчневой (Lovozero) и Маши Харитоновой.



Предметом исследования в этом аудиовизуальном перформансе станут вирусы, как агенты цифрового и биологического захвата, и применение их стратегий в наблюдении за сознанием. В условиях искусственно повышенной влажности художницы будут культивировать формы поведения, которые позволят развиваться в движении и речи импульсам, обычно исключенным (или исключаемым) как ненужные, невнятные – неугодные.



ZURKAS TEPLA



live, RU



Московский «музыкальный художник» Zurkas Tepla сочиняет сложные и концептуальные, собранные из бессчетного количества элементов электронные композиции. Ключевое слово для описания его музыки – тревога. Словно являясь отражением того нездорового состояния, в котором сегодня находится современное общество, творчество Zurkas Tepla располагает полным набором музыкальных средств, нужных для того, чтобы слушатель почувствовал себя как минимум неуютно: искаженные гармонии, рваный ритм и т.д.



В этом году он издал на лейбле Klammklang свой новый альбом «Occasion Smell» — сложносочиненную, пронизанную паранойей музыку на стыке спектрализма, musique concrete и современной электроники.



P



live, RU



Московский музыкант, саунд-дизайнер и продюсер P исследует некоторые из самых радикальных граней экспериментальной электронной музыки в пространстве между эмбиентом, пост-индастриалом и musique concrète. В прошлом участница московского сообщества Johns’ Kingdom, в последние годы она активно участвовала в жизни украинской экспериментальной сцены, создавала авангардное звуковое оформление для не-музыкальных событий, в частности записала саундтрек к немому фильму «Страсти Жанны Д’Арк» (1928).



Последние два года P работает с синтезированным струнным звучанием с использованием физического моделирования, подготовленных семплов и аналогового синтезатора, который подвергается обработке цифровых резонаторов.



MASHA MOLOKOVA



sound performance, RU



Выпускница University of Arts in Belgrad (Сербия) и школы современного искусства «Свободные мастерские» при Московском Музее Современного Искусства. Исследует синтез в визуальном искусстве и новых медиа, специализируется в области саунд-арта, фотографии, инсталляции, печатной графики, преподавании современного искусства.



В рамках третьего выпуска серии ТКАНИ она представит свой перформанс Water Is Water («Вода водой»), в котором в ситуации лаборатории элементы городского химического ландшафта сканируются через оптический приемник, работающий по принципу изобретения оптического подслушивающего устройства Льва Термена. В перформансе практика подслушивания смещается на «нечеловеческие» изменения состояний жидкости в резервуарах, которые фиксируются и воспроизводятся через динамики.



BRINSTAAR & NIKITA OLEINIK



sound performance, RU



Brinstaar – это проект московского артиста, музыканта и дизайнера Михаила Мясоедова, который он ведет с 2006 года. Brinstaar предпочитает в работе над записями и во время живых выступлений спонтанный импровизационный подход. Используя огромное количество инструментов, среди которых гитара, модульные синтезаторы, шаманские свистки, варганы, арфы и музыкальные игрушки, он создает яркие звуковые ландшафты в диапазоне от хаотического нойза и теплого эмбиента до структурных ритмов и перегруженных гитарного фидбека. Кроме того, Михаил является со-основателем московского экспериментального лейбла Kotä Records, не перестающего удивлять своей глубиной и самобытностью.



Вместе со своим частым коллаборатором Никитой Олейником – московским композитором электронной музыки и энтузиастом модульного синтеза – на новом эпизоде ТКАНИ они проведут особый музыкальный ритуал, который проведет слушателей по «семи планам сознания».



ART CRIME



dj-set, RU



Art Crime – это московский эмбиент-продюсер и селектор не-клубной музыки. Его музыкальные полотна при тяготеющем к «постжанровой электронике» звуке остаются осязаемыми и отчетливыми, не оперируют натянутыми политическими, глобальными и условно всеобщими категориями. Во время, когда личное высказывание считается чем-то чуть ли не откровенно пошлым, Art Crime упорно настаивает на его исключительности и попросту необходимости.



стиль

джаз

страна

Великобритания, Россия

музыкальный стиль

авангард





