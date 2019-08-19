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The Comet is Coming в Москве

19.08.2019


The Comet is Coming в Москве
7 сентября на «Стрелке» в рамках Года музыки Великобритании и России 2019 и серии вечеринок Selector Live при поддержке Beefeater выступит джазовое трио The Comet is Coming, провозглашённое газетой The Guardian истинными продолжателями традиций мистического космизма Sun Ra Arkestra.

Sun Ra, представлявшийся уроженцем Сатурна, и один из отцов-основателей фанка Джордж Клинтон, возглавлявший ансамбли Parliament и Funkadelic, — два светила, вокруг которых по замысловатой орбите движется планета The Comet is Coming, но в музыке трио ощутима еще и третья сила влияния, присутствие которой тоже закодировано в названии. Это знаменитая звуковая лаборатория BBC Radiophonic Workshop, из недр которой выходили футуристические электронные саундтреки, а одна из их пьес называлась как раз The Comet is Coming. «Мы открываем новые звуковые миры и собираемся уничтожать все музыкальные идеалы, которые не соответствуют нашим целям, поэтому так и назвались», — объясняют участники трио.

Шабака Хатчингс и его друзья унаследовали от Sun Ra анархистский подход к музицированию. У них есть одно правило — никаких правил. Музыканты выходят на сцену в чем-то среднем между астрокостюмами и халатами волшебников и играют как будто всю энциклопедию инструментальной музыки — от даба и соки до фанка и эйсид-джаза.

В марте этого года The Comet is Coming выпустили новый альбом Trust In The Lifeforce Of The Deep Mystery, на джазовом лейбле Impulse!, который в 60-х и 70-х издавал Джона Колтрейна и Sun Ra. 7 сентября трио впервые выступит в Москве во дворе «Стрелки». Открывать и закрывать вечер будут резиденты бара «Стрелка» Саша Гришин (Shiny Boots) и Сергей Крылов.

Начало в 23:00

Адрес: Москва, Берсеневская наб., д.14, стр. 5


стиль
джаз
страна
Великобритания, Россия
музыкальный стиль
авангард
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