МЫШКІН Fest: Большой концерт памяти Леонида Нарушевича

24 августа в рамках фестиваля ДАХ в арт-пространстве OK16 будут вспоминать Леонида Нарушевича. Уникальный белорусский гитарист-импровизатор, звукорежиссер, создатель группы «Князь Мышкин» и фестиваля «Синий Перец» умер в этом году 19 июня.



На этот концерт соберутся коллеги Леонида разных лет и из разных городов: Андрей Иванов (Zartipo), перкуссионисты Владимир Кравченко и Юрий Павловский («Этно-трио Троіца»), Андрей Васільев, Фридрих Самотны (Masque Noir), Виктор Семашко и другие. К ним присоединятся участники совместных с Нарушевичем проектов: фолк-певцы Сергей Долгушев и Ирена Котвицкая, художник Тодор Кашкуревич, поэты Виктор Жибуль и Вера Бурлак, бард Роман Ярош, группы «Ліцьвіны» и Sinie Gory.



Кроме того, выразили желание почтить память Леонида Нарушевича экс-гитарист «Песняров» Владимир Ткаченко и Людмила Куц, Duся, «Сон-Трава», Dazzling Blue из Лиды, электронщики Aortha и Wёska Project. Завершит мемориальный концерт Minsk Improvisers Orchestra, с которым Нарушевич также успел посотрудничать.



Начало в 17-00. Вход свободный. Контактный номер +375 33 375 72 50