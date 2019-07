Концерт Джорджа Уэйна

Джорджу Уэйну (George Wein) идет 94-й год. Его имя, имя основателя знаменитых ньюпортских фестивалей, джазового и фолкового, давно стало легендой. Трудно найти в джазовом мире человека, который пользовался бы столь безоговорочной любовью и уважением. 1 августа 2019 года Джон Уэйн в качестве пианиста в предверие очередного фестиваля в Ньюпорте дает бесплатный концерт под названием One More Once (любимая фраза его старинного друга Каунта Бэйзи) в Fort Adams State Park. Ассистировать ветерану будет Newport Jazz Assembly Band, а также нынешний художественный директор фестиваля, один из лучших басистов современности Крисчен МакБрайд.



Ранее Уэйн выступал на фестивалях 2010 и 2012 годов, тогда это были платные концерты. Сейчас Уэйн решил поступить иначе: «Ньюпорт и штат Род-Айленд так много делали для меня, что я решил дать этот концерт бесплатно для людей, которые так много значат для меня и для города, который навсегда изменил мою жизнь.»



Уэйн в молодости был джазовым пианистом, игравшим за два доллара за вечер. Его партнерами тогда бывали Пи Ви Расселл, Макс Камински, Эдмунд Холл. Позже Уэйн приобрел клуб Storyville в Бостоне, которыс руководил весьма успешно. Наконец, супруги Луис и Элейн Лориллард предложили ему организовать летний джазовый фестиваль. Результатом и стал первый фестиваль в Ньюпорте в 1954 году. На своих фестивалях Уэйну доводилось играть в рамках Newport All-Stars с Бадди Ричем и Джерри Маллигеном, Доком Читэмом и Уорреном Ваше, Рэнди Брекером и Лью Табакиным, а также молодыми звездами Эсперанцей Сполдинг и Анат Коэн. 1 августа он вновь выйдет на сцену…



Леонид АУСКЕРН