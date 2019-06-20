Концерт трио EasyTone "Мюзикл под укулеле"

3 июля на Новой сцене петербургского Александринского театра зажигательные вокалистки Trio EasyTone дадут не просто джаза, а устроят акустическое экспериментальное действо, в котором будет место и театру и юмору и музыке.



В названии "Мюзикл под укулеле" воплотилось желание девушек не просто петь, но удивлять зрителя, дарить настроение, создавать атмосферу праздника и счастья. Вместо Бродвейского оркестра, балетной и актерской труппы главная героиня вечера - маленькая гавайская гитара, укулеле, символ уюта и тепла. Музыкальная линия будет дополнена танцевальными номерами, и размышлениями девушек о любви. Леди исполнят джазовые стандарты, удивят неожиданными аранжировками современных композиций, и порадуют авторским материалом. Аккомпанировать трио будет виртуозный пианист, композитор и аранжировщик Соболев Максим.



Trio EasyTone – вокальное джазовое трио из Санкт-Петербурга, основанное в 2009 году. Девушки, одержимые музыкальной гармонией, творчеством Andrews Sisters и эстетикой черно-белого кино, создали вокальный коллектив close-harmony, который воплощает музыкальность, красоту и сногсшибательную энергетику. Но от них никогда не знаешь чего ожидать. Придя на концерт EasyTone, зритель окунется в мир бурлеска, праздника, музыки и шоу.



Также вас ждут специальные гости, которые перенесут нас своими движениями на танц площадки 30х по линдихопу - DivineChorus line и вечеринку 50х в стиле джайв Jiving Cats. Готовьтесь к романтичному летнему приключению!



Trio EasyTone & piano



www.trioeasytone.ru Начало концерта: 20:00 Билеты: 500 руб. до 15.05, 700 руб. до 19.06, 800 руб. до 2.07, в день концерта 900 руб. Новая сцена Александринского театра



Адрес: наб. реки Фонтанки, 49А, Санкт-Петербург