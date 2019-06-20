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Концерт трио EasyTone "Мюзикл под укулеле"

20.06.2019


Концерт трио EasyTone Мюзикл под укулеле
3 июля на Новой сцене петербургского Александринского театра зажигательные вокалистки Trio EasyTone дадут не просто джаза, а устроят акустическое экспериментальное действо, в котором будет место и театру и юмору и музыке.

В названии "Мюзикл под укулеле" воплотилось желание девушек не просто петь, но удивлять зрителя, дарить настроение, создавать атмосферу праздника и счастья. Вместо Бродвейского оркестра, балетной и актерской труппы главная героиня вечера - маленькая гавайская гитара, укулеле, символ уюта и тепла. Музыкальная линия будет дополнена танцевальными номерами, и размышлениями девушек о любви. Леди исполнят джазовые стандарты, удивят неожиданными аранжировками современных композиций, и порадуют авторским материалом. Аккомпанировать трио будет виртуозный пианист, композитор и аранжировщик Соболев Максим.

Trio EasyTone – вокальное джазовое трио из Санкт-Петербурга, основанное в 2009 году. Девушки, одержимые музыкальной гармонией, творчеством Andrews Sisters и эстетикой черно-белого кино, создали вокальный коллектив close-harmony, который воплощает музыкальность, красоту и сногсшибательную энергетику. Но от них никогда не знаешь чего ожидать. Придя на концерт EasyTone, зритель окунется в мир бурлеска, праздника, музыки и шоу.

Также вас ждут специальные гости, которые перенесут нас своими движениями на танц площадки 30х по линдихопу - DivineChorus line и вечеринку 50х в стиле джайв Jiving Cats. Готовьтесь к романтичному летнему приключению!

Trio EasyTone & piano

www.trioeasytone.ru Начало концерта: 20:00 Билеты: 500 руб. до 15.05, 700 руб. до 19.06, 800 руб. до 2.07, в день концерта 900 руб. Новая сцена Александринского театра

Адрес: наб. реки Фонтанки, 49А, Санкт-Петербург


страна
Россия
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