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Сергей Манукян - Джазовый вечер в отеле St.Regis

18.06.2019


Сергей Манукян - Джазовый вечер в отеле St.Regis
Отель St. Regis Москва Никольская представляет:

21 июня 2019

Джазовые вечера “St. Regis Jazz”

Сергей Манукян (певец, пианист)

Начало в 19:00

Сердце отелей St. Regis – традиции высочайшего качества, стиля и роскоши, элегантность во всем и открытость новому. Серия джазовых концертов проходит в отелях St. Regis по всему миру и знакомит зрителей с мировыми звездами нового поколения джазовых музыкантов.
В Москве эту традицию принимает серия джазовых вечеров с участием московских джазовых музыкантов.

Сергей Манукян — певец, пианист. Управляет человеческими эмоциями! Владеет передачей чувств на расстоянии! Силой музыкальной мысли создаёт новую реальность! Обладает гипнотическим голосом! Гарантирует волшебный позитив! Магически исполняет джаз! Артист в самом расцвете творческих сил. Богатейший опыт и неисчерпаемый энтузиазм делают его одним из наиболее востребованных артистов нашего времени.

Сергей Манукян – постоянный хедлайнер ведущих джазовых событий нашей страны. Гастрольные маршруты его коллектива – вдоль и поперёк пересекают уже всю планету. Он участвовал в фестивалях в Пори, Фрайбурге, Карлсруэ. Первый Международный конкурс джазовых вокалистов в Польше принес награду и известность за рубежом. В конце 80-х Манукян работал в США, сотрудничал с Ричардом Элиотом на студии "Warner Brothers", выступал на одних сценах с такими музыкантами, как Арт Фармер, Диззи Гиллеспи, Джордж Бенсон, Херби Хэнкок, Куинси Джонс. Сотрудничество с мировыми знаменитостями в советско-американском проекте "Music Speaks Louder Than Words", в том числе с Синди Лоупер, Майклом Болтоном, группой “Earth Wind & Fire” и другими, принесло Сергею знакомство с Голливудом. В России в 1994 г. Манукяну было присвоено звание "лучший джазовый музыкант года" и по этой категории присуждена премия "Овация".

Несмотря на то, что Сергей Манукян собирает ведущие залы страны, и уже отметил 60-летие, он по-прежнему открыт к экспериментам и в 2018 году принял участие в телешоу "Голос" на Первом канале, где естественно вышел в финал.

В творческом багаже артиста также сотрудничество с легендарным Френком Заппой и культовой группой «Blood, Sweat & Tears». Российские звёзды джаза, такие как Даниил Крамер, Андрей Кондаков, Вячеслав Горский, Валерий Гроховский — его постоянные партнёры по сцене. Каждого, кто придет на концерт неподражаемого Сергея Манукяна, – непременно ждёт магия настоящего джаза!

Джазовые вечера в отеле St. Regis открыты для всех желающих и проходят ежемесячно в отеле St. Regis Москва Никольская в изысканном лобби под величественным стеклянным куполом. В лобби бар-лаунж Orlov проходят концерты, открытые не только для постояльцев отеля, а всех любителей хорошей музыки, роскошной атмосферы и эксклюзивных напитков и закусок. Каждому гостю будет предложен специальный сет, входящий в стоимость билета.

Партнером проекта выступает продюсерская компания tMotion, которая более 10 лет представляет концерты мировых звезд и лучших российских джазовых музыкантов на престижных площадках Москвы.


страна
Россия
музыкальный стиль
мэйнстрим
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