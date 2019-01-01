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Betty Bryant - Project 88
01.01.2019
Бетти Брайант или «Кул Мисс Би» (Cool Miss B), как ее называют фэны и друзья-музыканты, перешагнула восьмидесятивосьмилетний рубеж в прошлом году. Она – джазовая певица, композитор и пианистка. А сколько клавиш у фортепьяно? Правильно, восемьдесят восемь! Прекрасный повод дать броское название своему девятому альбому в качестве лидера. Она так и сделала: Project 88 перед вами.
Когда-то паренек по имени Чарли Паркер делал первые шаги в своей профессиональной карьере в Канзас-Сити, Миссури в ансамбле местного пианиста Джея МакШенна. Тот же Джей МакШенн опекал на первых порах и молодую свою землячку Бетти Брайант. Годы спустя, в 1987-м, власти Канзас-Сити провозгласили «День Бетти Брайант» и вручили ей почетные ключи от города. Но между этими двумя событиями была длинная и непростая дорога в джазе, со многими препятствиями, взлетами и неожиданными поворотами. Выступала она и в Бразилии, и в Панаме, и на Ближнем Востоке. Но особенно полюбили ее в Японии. 13 лет подряд Бетти Брайант приезжала на гастроли в Токио. Со временем, после круговерти гастрольных туров по стране и за ее пределами, Бетти осела в Южной Калифорнии, в Лос-Анджелесе.
Здесь, с помощью своего старого друга, продюсера и саксофониста Роберта Кайла, Брайант и готовила Project 88. В альбом из десяти треков вошли ее собственные композиции (такие, как блистательный блюз Catfish Man, лучший, на мой вкус, трек альбома, или It’s Hard to Say Goodbye, композиция с “говорящим» названием, которой Бетти обычно заканчивает свои концерты), а также стандарты, вроде лихо интерпретированного Lady Be Good или Ain’t Nobody’s Business, композиции, знакомой ей еще с ранних лет, со времен выступлений с Джеем МакШенном. В общем, живая история джаза пополам с оригинальными произведениями талантливой певицы и пианистки.
Вы скажете: возраст… Что ж, послушайте, как играет и поет Бетти Брайант. Джаз (не первый раз говорю об этом) – счастливый жанр. Возраст тут значения не имеет, значение имеет только jazz feeling, с которым у Бетти все в порядке и сейчас. Джазовой певице не обязательно демонстрировать мощь голосовых связок, а вот чувствовать и каждый раз заново переживать исполняемую песню, чувствовать свинг – это и есть джаз, в исполнении Брайант – высокого класса. А что до тех самых 88 клавиш – они по-прежнему послушны и четко исполняют волю сидящей за инструментом пианистки. Вдобавок, Кайл, сам участвующий в записи, как саксофонист и флейтист, подобрал очень сильную команду сайдменов, включая и духовую секцию, и ритм-группу. Один из двух бразильцев, участвовавших в записи, гитарист Клебер Хорхе, вообще волей случая оказался в Лос-Анджелесе на гастролях в момент записи альбома, и не преминул подключить голос своей гитары и даже спел вместе с Брайант в ее композиции Cho-Cho. Альбом, с его концентрированным и мощным ароматом старого доброго джаза, поступает в продажу 11 января. © & (p) 2019 bry-mar music 10 tks / 45 mins (Betty Bryant – p, voc; Tony Guerrero – tp (tks 1,4,6,8,10); Tomas Gargano (tks 3-6,8), Richard Simon (tks 1,2,10), Hussain Jiffry (tks 7,9) – b; James Gadson (tks 3,4), Kenny Elliott (tks 1,2,5,6,8,10), Quentin Dennard Sr (tks 7,9) – dr; Robert Kyle – ts (tks 1,3,5,10), fl (tks 4,7,9); Ryan Dragon – tb (tks 1,10); Jeff Driskill – as (tks 1,10); Jay Mason – bars (tks 1,10); Cassio Duarte – perc (tks 7,9); Kleber Jorge – g, voc (tk 7);) Линк предоставлен Holly Cooper, Mouthpiece Music Леонид АУСКЕРН
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