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Главная > обзоры > издано в 2019 г.

Dewa Budjana - Mahandini

стиль:
21.12.2018

Dewa Budjana - Mahandini
Индонезийский гитарист с острова Бали Дева Буджана уже давно потерял чисто экзотический флер, окутывавший его имя, и сегодня привычно воспринимается, как один из ведущих современных мастеров фьюжн и прог-рока. Леонардо Павкович, шеф лейбла MoonJune Records, который очень много сделал для популяризации творчества этого музыканта в США и других странах Запада, в январе 2018 года был в Японии. Он не смог присутствовать в одной из студий Лос-Анджелеса, где Буджана записывал свой уже 11-й по счету сольный альбом Mahandini, но, как говорит сам Леонардо, душой был вместе с музыкантами. Запись альбома заняла один день и происходила в формате студийного концерта, счастливо сочетающего живую атмосферу выступления с техническими преимуществами студийной работы.

В этот день рядом с Девой была блистательная международная команда музыкантов, включавшая виртуоза клавишных американца Джордана Рудесса, звезду группы Dream Theater, его частого партнера по пост-“театральным» проектам, немецкого ударника Марко Миннемана, а также юную, всего лишь 22-летнюю басистку из Индии Мохини Дей, уже успевшую заработать солидную международную репутацию. Участие в проекте приняли также знаменитый музыкант из Red Hot Chilli Peppers Джон Фрусчанте, внесший в программу две своих композиции, Crowded и Zone, и украсивший их своим вокалом, а также легендарный гитарист Майк Стерн, игравший с джазовой элитой - Майлсом Дэвисом, Кобэмом, Пасториусом. Вокальную партию для Hyang Giri позже сочинила и записала в Джакарте популярная индонезийская певица Сойма Панкавати.

Название альбома в переводе означает что-то вроде «Могучая колесница Бога Шивы». Однако, пожалуй, только это громкое название и еще два уже чисто музыкальных эпизода в программе отражают этнические влияния в Mahandini. Я имею ввиду, композицию Буджаны Hyang Giri с вокалом Панкавати и звучанием гамелана и блистательный «южноиндийский скэт»: силлабическую перкуссионную партию, выданную Мохини Дей в технике конакол, распространенной в каранатакской музыкальной традиции, в пьесе Queen Kanya при поддержке ударных Миннемана – один из самых неожиданных и ярких моментов альбома. Вообще же, творчество Девы Буджаны мне представляется в виде некоего условного треугольника, сторонами которого являются прог-рок, фьюжн и этническая музыка, причем соотношения сторон меняются у Девы от альбома к альбому. На мой взгляд, в Mahandini самой большой стороной этого треугольника была прог-роковая. Дело тут не только в двух пьесах Фрусчанте, или таких композициях Буджаны, как Mahandini или Jung Oman, но и в общей атмосфере этой работы, с бравурными партиями клавишных Рудесса, богатыми самыми разными оттенками гитарными партиями лидера иклассным «баттлом» двух виртуозов-гитаристов в ILW, где на яркое соло Стерна Буджана отвечает своим, не менее эффектным. Поклонники прога наверняка оценят по достоинству эту работу.

© & (p) 2019 Dewa Budjana / Temple Island Music

7 tks / 48 mins

(Dewa Budjana – g, soundscapes; Jordan Rudess – keyb; Mohini Dey – bass g, konnakol; Marco Minnemann – dr; with John Frusciante – voc (tks 1,7); Mike Stern – g (tk 5); Soimah Pancawati – voc (tk 3);)

Линк предоставлен Leonardo Pavkovic, MoonJune Records

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Германия, Индия, Индонезия, США
музыкальный стиль
прог-рок, фьюжн

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