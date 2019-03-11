Dave Zinno’s Unisphere - Stories Told

У них очень неплохое настроение, у этой команды мужчин среднего возраста на обложке альбома Stories Told. Понятно: обложечное фото, «скажите «чи-и-з», но, тем не менее, почти физически ощущаешь, что это люди не случайные, а действительно коллектив. Называется он Unisphere и собрал его джазовый басист Дэйв Цинно, опытный музыкант, работавший с Джоном Медески, Адамом Нуссбаумом, а нашим читателям знакомый по дуэтному альбому с гитаристом Джоном Стейном Wood and Strings (2017), изданному тем же лейблом Whaling City Sound.
Партнеры Цинно – так же люди много повидавшие и много с кем поигравшие. Сооснователем коллектива является тенор-саксофонист Майк Такер, работавший с Артуро Сандовалем. Пианист Тим Рэй играл у Пола Уинтера в его группе Consort, а бразильский ударник и перкуссионист Рафаэль Барата выступал вместе с такими вокалистками, как Элиана Элиас и Дайана Ривс. В 2017 году Unisphere уже издала на Whaling City Sound альбом River of January (прямой английский перевод названия знаменитого бразильского Рио-де-Жанейро), недвусмысленно подчеркнув свою приверженность латинскому джазу.
И новый альбом Dave Zinno’s Unisphere также открывает лихой джазовой самбой Neurótico. Финиширует альбом известной темой Жобима Triste.Но есть тут вещи и совсем иного толка. Прелестная аранжировка Тима Рэя заставила по-новому зазвучать классическую тему Леннона и МакКартни Michelle. Очень сильное впечатление оставил написанный Майком Такером в память об отце Requiem: нигде более на всем пространстве альбома его тенор-саксофон не звучит столь проникновенно. А своей любимой композицией в этом ровном и разнообразном альбоме назову напитанный мощным драйвом образчик современного хард-бопа Seventh Hour: классная работа обоих духовиков, Такера и трубача Эрика «Бенни» Блума и всей ритм-группы во главе с Цинной. Лидер немало солирует в этом альбоме, часто его басовые линии составляют интродукцию той или иной пьесы. И он сам, и коллеги по Unisphere – мощные профессионалы, для которых в джазе, похоже, не осталось секретов. Но слушая альбом, выделяешь в первую очередь не тех или иных солистов, а слаженность квинтета в целом. Закончу тем, с чего начал: Dave Zinno’s Unisphere – это действительно команда!
© & (p) 2019 Whaling City Sound
9 tks / 66 mins
(Dave Zinno – b; Mike Tucker – ts; Eric “Benny” Bloom – tp, flg; Tim Ray – p; Rafael Barata – dr;)
Линк предоставлен Whaling City Sound, Mixed Media
Леонид АУСКЕРН