Der Finger - Le cinque stagioni

Московский дуэт импровизационной музыки Der Finger, за творчеством которого наш сайт уже давно и с неизменным интересом наблюдает, весьма последователен в своем развитии. Серия любопытнейших альбомов, объединенных темой «Бестиарий» сменилась в прошлом году темой Времени с выпуском посвященного Стивену Хокингу очень яркого (если такое определение уместно при мрачноватом «дарк-джазовом» контенте музыки группы) альбома Das Zeit. И вот, в самом начале 2019-го, Der Finger вновь обращается к теме времени, но уже с несколько иного ракурса: знакомимся с Le cinque stagioni («Пять времен года»). Впервые своему проекту Антон Ефимов и Евгения Сивкова дали название на итальянском, а не на «родном» для группы немецком – это, скорее всего, дань уважения издавшему альбом лейблу Toten Schwan Records (итальянскому, но все же с немецким мрачно-романтичным названием: «Мертвый лебедь»).
Почему времен года стало вдруг пять? Здесь придется сделать литературно-историческое отступление. В конце XVIII века баварский профессор и вольнодумец-«прогрессист» Адам Вейсгаупт основал тайное «Общество баварских иллюминатов», по своим взглядам близкое к масонству. Общество было вскоре запрещено властями Баварии, но любители конспирологии утверждают, что иллюминаты, как и масоны, действуют и в наши дни, стремясь к власти над миром. Эту идею использовал американский писатель Роберт Антон Уилсон, написавший в 1969-71 годах в соавторстве с Робертом Ши роман-трилогию в пяти книгах «Иллюминатус!». Среди прочего, Уилсон описывает там так называемый «иллюминатский календарь», в котором и введено понятие пяти времен года, каждое из которых длится 73 дня. Они носят немецкие названия Verwirrung - Zweitracht - Unordnung - Beamtenherrschaft – Realpolitik, ставшие названиями пяти треков альбома Le cinque stagioni. Как обычно у Der Finger, предпослан альбому и эпиграф-притча от Евгении Сивковой. Выглядит он так: "На высоком холме зацвела дикая яблоня. Насекомые окружали ее. Они питались желанной пыльцой, а дерево наливалось плодами. Дул сильный ветер. Он сбрасывал яблоки. Те катились в разные стороны вниз. Внутри них рождались черви. Съедая плоды, они выбирались наружу, где их ждали голодные птицы. Собирая червей, стаи летели к гнёздам. А под холмом вырастали сады." Пищевые цепочки, вечный круговорот жизни и смерти, а, в конечном счете, опять-таки круговорот времени…
Так выглядит, назовем это, «идеологическая надстройка» альбома. А теперь, в соответствии с вечно живым учением, перейдем к «базису», то есть непосредственно к музыке. Первым тут обнаруживаешь тот очевидный факт, что в Le cinque stagioni ансамбль из дуэта превратился в трио. Нет, отец Евгении, известный фриджазовый саксофонист Эдуард Сивцов, и раньше эпизодически участвовал в выступлениях и записях Der Finger. Но в этом альбоме его роль в организации саунда группы просто невозможно переоценить. С первого же трека Verwirrung низкий, выразительный и в то же время гибкий голос его бас-кларнета «продирается» сквозь хаос, нагнетаемый бас-гитарой, ударными и спец-эффектами, и неотвратимо "гнет свою линию", невзирая на жалобные «вопли» саксофона Евгении. В последующем, и на бас-кларнете, и в «семейном» дуэте саксофонов, Эдуард Сивцов показывает высочайший класс импровизации. И, конечно же, вишенкой на торте выглядит его игра на бас-домре в финальном треке Realpolitik, где акустическая линия этого достаточно редкого инструмента словно диктует, подчиняет себе ритмические метаморфозы. Пожалуй, никогда раньше столь мощно и разнообразно не выглядел в саунде группы и арсенал эффектов (респект Антону), а полиритмия ударных (аналогично – Евгении) не оказывала столь сильного влияния на развитие композиций.
Все они выдержаны, по сути, в похожем, дарк-джазовом авангардном ключе, но, несмотря на немалый объем (самая короткая – почти восемь, самая длинная – за двадцать минут), несмотря на сложный, требующий постоянного внимания, характер музыки, резкая и сочная, как у фовистов, палитра звуковых красок и мастерство всех участников проекта, делает , на мой взгляд, Le cinque stagioni одним из наиболее фундаментальных (наряду со своим предшественником) проектов в уже немаленькой дискографии Der Finger. Коллектив явно вышел на новый качественный уровень, и мне даже трудно предположить, к каким высотам он устремится завтра. Вовсе не стремился написать панегирик Der Finger, но, похоже, оказался близок к этому. Что делать - Le cinque stagioni действительно очень понравился. Год только начался, впереди еще много интересных альбомов, но, уверен, для меня, во «внутреннем рейтинге», этот станет одним из фаворитов года. © & (p) 2019 Toten Schwan Records 5 tks / 76 mins (Anton Efimov – bass g, effects; Evgenia Sivkova – dr, sax; Edward Sivkov – bass cl, sax, domra;) Линк предоставлен Der Finger Леонид АУСКЕРН