Disen Gage - The Big Adventure

Есть такое выражение: «глаз замылился». Когда изо дня в день слушаешь много музыки, порой, по аналогии, «замыливается ухо». От этого «профессионального заболевания» лучшее средство – музыка свежая, необычная, с нестандартными идеями и находками. Новый альбом московской группы Disen Gage именно таков, The Big Adventure стал для меня прекрасным «средством профилактики». Познакомиться самому и познакомить наших читателей с этим коллективом довелось в прошлом году: обзор Nature, шестого альбома группы, можно найти на сайте. А седьмой, тот самый The Big Adventure, выпущен БНиЛ Рекордс чуть более недели назад, 14 февраля 2019 года.
В этом году Disen Gage отмечает уже довольно внушительный юбилей: группе исполняется двадцать лет. Возможно, достичь столь почтенного рубежа Disen Gage помогло то, что у коллектива не было и нет жесткого состава, Disen Gage – это скорее некий узкий круг друзей и творческих единомышленников, где сегодня играют концерт и записывают альбом одни, а завтра их могут сменить другие. Так, Nature создавали два гитариста – Константин Мочалов и Антон Ефимов, а The Big Adventure группа записывала вчетвером, да еще с привлечением ряда гостей. И, в отличие от предшественника, в этом проекте Disen Gage вернулся к своему основному направлению – прог-року, правда, прог этот весьма необычного свойства…
Что есть штамп в современном прог-роке? Не претендую на всеобъемлющую характеристику, но очень часто это – звериная серьезность, каждый новый альбом – это некое послание чуть ли не всему человечеству, длинные соло – будь то гитарные или синтезаторные: крутость свою показать, бедность идей и самоповторы, замаскированные псевдосложностью тем. Ни-че-го подобного в The Big Adventure не наблюдается. Две гитары, синтезаторы, бас и ударные подчинены одной общей задаче. Я не услышал тут ни одного соло, которое не было бы оправдано логикой развития композиции. А логика эта – не линейна. Chaos Point, Enough, Selfish Tango, да и другие пьесы выглядят мини-сюитами, в которых темы не один раз сменяют друг друга. Красочность звуковой палитры расцвечивают очень уместные подключения гостей. Так, в Adventures жесткость роковой структуры оригинально смягчает аккордеон, неожиданно придавая пьесе некий латино-европейский шарм. Так, врезается в общий саунд виолончель в Enough. Так, придает почти симфоническую торжественность финальной композиции с соответствующим названием Fin фортепьяно. И потом… да простят меня строгие ценители, но, я определил бы стилистику музыки Disen Gage в этом альбоме, как «веселый прог-рок». Веселый авангардный джаз мне приходилось слышать не раз и с большим удовольствием: его играют итальянец Карло Актис-Дато со своими группами или другой итальянец, гитарист Энцо Рокко, так играет швейцарская группа Hildegard lernt fliegen с неподражаемым Андреасом Шаерером, но никогда ранее я не слышал в прог-роке столько музыкального юмора, столько откровенно танцевальных ритмов (All The Truths’ Meeting, Selfish Tango), столько позитивной энергетики – и все это к месту, все с хорошим вкусом и высоким мастерством исполнения. Слушайте, у меня возникает кощунственная мысль: а может это и не прог-рок вовсе? Ведь дело-то не в ярлычке! А не получить удовольствия от этого альбома, на мой взгляд, просто невозможно! Убеждайтесь сами: настоятельно рекомендую: https://vk.com/wall-29318096_45719
2019 БНиЛ Рекордс
8 tks / 46 mins
(Konstantin Mochalov – g, sound engineering; Evgeny Kudryashov – dr; Nikolai Syrtsev – b; Sergei Bagin – g, synth; with guests: Igor Bukaev – acc, button acc (tk 2); Ekaterina Morozova – p (tks 3,8); VasilyTsirin – cello (tk 4); Vadim Sorokin – synth (tk 6), b (tk 8), mixing;)
Линк предоставил Антон Китаев
Леонид АУСКЕРН