Disen Gage - The Big Adventure

Бетти Брайант или «Кул Мисс Би» (Cool Miss B), как ее называют фэны и друзья-музыканты, перешагнула восьмидесятивосьмилетний рубеж в прошлом году. Она – джазовая певица, композитор и пианистка. А сколько клавиш у ...