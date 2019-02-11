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Главная > обзоры > издано в 2019 г.

David Liebman / Jeff Coffin / Victor Wooten / Chester Thompson / Chris Walters / James DaSilva - On The Corner Live: The Music of Miles Davis

стиль:
11.02.2019

David Liebman / Jeff Coffin / Victor Wooten / Chester Thompson / Chris Walters / James DaSilva - On The Corner Live: The Music of Miles Davis
Что такое концертный альбом, какой драйв испытывают музыканты и какой мощи энергетика транслируется со сцены даже через компакт-диск, думаю, объяснять не надо. И все это надо возвести в степень, когда звучит музыка Майлса Дэвиса его «электрического» периода конца 60-х и 70-х годов, возвестившего эру фьюжн. Все это прекрасно осознавал известный саксофонист и лауреат Грэмми Джефф Коффин, когда в 2015 году пригласил на концерт в Нэшвилл Дэвида Либмэна, выдающегося саксофониста, игравшего с Дэвисом с января 1973 года и участвовавшего в записи целого ряда его великих альбомов того периода, в частности, On The Corner. Предложив Дэйву тряхнуть стариной, он собрал в местном концертном зале 3rd & Lindsley лучшие музыкальные силы «самого музыкального города Америки». В тот вечер на сцену в Нэшвилле вместе с Либмэном поднялись Виктор Вутен, басист, игравший с Кориа и Стенли Кларком, один из основателей Bela & and the Flecktones, ударник Честер Томпсон, работавший с Заппой в годы, когда Либмэн играл у Дэвиса, а также более молодые клавишник Крис Уолтерс и гитарист Джеймс ДаСильва.

В On The Corner Live звучит музыка Майлса Дэвиса из альбома On The Corner, но не только. Есть здесь жемчужины и из других работ Дэвиса: Live Evil и In A Silent Way. Либмэн говорит по этому поводу так: «Композиции, отобранные для концерта, отражают не только оригинальную запись, но представляют собой взгляд на электрический период Майлса Дэвиса в целом, так как этот период навсегда изменил направление развития как поп-музыки, так и джаза». Что же касается непосредственно On The Corner, то, по мнению Дэйва, этот альбом «…был сэмплирован, копирован, обсужден и впитан целыми поколениями музыкантов, некоторые из них еще даже не было на свете во времена, когда рождалась эта музыка».

Открывается альбом (и концерт) коротким вступительным словом Либмэна, а затем … секстет музыкантов устраивает на сцене такое потрясающее погружение в музыку Дэвиса, что, слушая альбом, я с недоверием поглядывал на календарь: ребята, какой 2019-й, это же натуральный 72-й! Не представляю поклонника фьюжн, которому бы не понравился этот альбом. Жалею, что не был в тот вечер в Нэшвилле. Радуюсь, что услышал это чудо. Удивляюсь, почему Коффин ждал четыре года после концерта, чтобы издать эту запись на своем лейбле Ear Up Records. Но лучше позже, чем никогда!

© & (p) 2019 Ear Up Records

12 tks / 67 mins

(David Liebman – ts, ss, wood fl; Jeff Coffin – ts, ss, fl, cl, electro sax; Victor Wooten – el.b; Chester Thompson – dr; Chris Walters – keyb; James DaSilva – g;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
фьюжн

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