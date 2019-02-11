David Liebman / Jeff Coffin / Victor Wooten / Chester Thompson / Chris Walters / James DaSilva - On The Corner Live: The Music of Miles Davis

Интересная биография у пианиста и композитора Бена Винкельмана. По рождению он – американец, потомок еврейских эмигрантиов из Румынии: появился на свет в Юджине, Орегон, с 2010 года живет в Нью-Йорке, а вот рос, формировался, как ...