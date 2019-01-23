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Очередная молодость Робина Трауэра

23.01.2019


Очередная молодость Робина Трауэра
Если кто-то подобно мне нежно относится к раннему периоду творчества британской группы Procol Harum, то его наверняка порадует эта новость. Как вы должны помнить (вы ведь любите Procol Harum!), в то время, помимо харизматичного Гэри Брукера, погоду в группе во многом делал гитарист и певец Робин Трауэр (Robin Trower), участвовавший в записи ее первых пяти альбомов. Потом он ушел из-за творческих разногласий и начал сольную карьеру, в которой было немало интересных страниц, включавших сотрудничество с Джеком Брюсом, Стингом и Jethro Tull.

И эта карьера продолжается до сих пор! Более того, в последние несколько лет Робин явно переживает очередную молодость (явно не вторую и даже не третью!). В 2014 году Трауэр выпустил удачный альбом Something's About To Change, через два года – не менее убедительный Where You Are Going To, а в 2017 году - Time & Emotion. Все эти релизы прекрасно расходилось на самом большом музыкальном рынке – американском, вызывая в памяти успешные гастроли Трауэра в Штатах в 70-х годах и его лучший альбом тех лет Bridge of Sighs. Не менее успешны были гастроли музыканта в Штатах. И вот, в марте 2019 года на Provogue/Mascot Label Group Робин Трауэр выпускает свой очередной студийный альбом Coming Closer to the Day, где Робин сам записал партии всех инструментов, за исключением ударных. Немедленно вслед за этим 73-х летний музыкант отправляется в компании басиста Ричарда Уоттса и ударника Криса Таггарта в большой полуторамесячный концертный тур по США, в ходе которого выступит в 27 городах.

К возрасту своему Робин относится философски, о чем, кстати, говорит и название альбома и его титульной композиции. «Я говорю, что сейчас я ближе к концу, чем к началу. Но меня это не тревожит. Вообще не тревожит. Если я уйду завтра, то сделаю это с благодарностью к Богу, давшему мне возможность достичь многого в качестве музыканта», - объясняет Трауэр.

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания
музыкальный стиль
блюз-рок
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